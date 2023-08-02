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22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Кремле сообщили о предстоящей операции фигуриста Костомарова

СОЛНЕЧНОГОРСК, 2 авг — РИА Новости. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову будут делать ручные протезы, а также предстоит операция, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: AP 2023

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. Позднее он опубликовал видеозаписи с тренировками после протезирования. В начале июля 46-летнего спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.

После выступления с лекцией на «Территории смыслов» Песков пообщался с одним из участников форума, который использует отечественные ручные и ножные протезы. Песков поинтересовался, дают ли ему протезы стопроцентную самостоятельность. Собеседник Пескова ответил: «Конечно».

«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», — сказал Песков.

Жена Дмитрия Пескова — фигуристка Татьяна Навка выступала в паре с Романом Костомаровым. На Олимпиаде в Турине в 2006 году российские спортсмены выиграли золотые медали.

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