В Кремле сообщили о предстоящей операции фигуриста Костомарова

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. Позднее он опубликовал видеозаписи с тренировками после протезирования. В начале июля 46-летнего спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.

После выступления с лекцией на «Территории смыслов» Песков пообщался с одним из участников форума, который использует отечественные ручные и ножные протезы. Песков поинтересовался, дают ли ему протезы стопроцентную самостоятельность. Собеседник Пескова ответил: «Конечно».

«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», — сказал Песков.