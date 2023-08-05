Фигуристка Щербакова рассказала, что приступила к тренировкам

ТАСС, 5 августа. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приступила к тренировкам на льду. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«В первую очередь хочу сказать большое спасибо вам [болельщикам], за это время я получила много теплых слов и добрых пожеланий. Я уже приступила к тренировкам. Не все сразу, но понемногу прихожу в себя», — сказала Щербакова.

11 июля стало известно, что Щербаковой диагностировали мононуклеоз. 24 июля генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Щербакова провела тренировку в «Хрустальном».