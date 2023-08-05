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13:15 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Щербакова рассказала, что приступила к тренировкам

В июле олимпийской чемпионке был диагностирован мононуклеоз.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 августа. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приступила к тренировкам на льду. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«В первую очередь хочу сказать большое спасибо вам [болельщикам], за это время я получила много теплых слов и добрых пожеланий. Я уже приступила к тренировкам. Не все сразу, но понемногу прихожу в себя», — сказала Щербакова.

11 июля стало известно, что Щербаковой диагностировали мононуклеоз. 24 июля генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Щербакова провела тренировку в «Хрустальном».

Щербаковой 19 лет, в 2022 году она стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. В ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).

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