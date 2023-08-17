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13:32 (мск), источник: Sport24

«Загитова — сплошное недоразумение». Алину выбрали лучшей в России, и это шокировало

Спасибо ее армии.

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Источник: Sport24

В декабре 2019 года олимпийская чемпионка Алина Загитова поставила свою спортивную карьеру на паузу. Несколько месяцев спустя фигуристка поступила в РАНХиГС по направлению «Журналистика», профиль — «Продюсирование и культурная политика», учиться олимпийская чемпионка планировала очно. Однако на контрольные прокаты сборной Алина заявилась, благодаря чему, по предварительным подсчетам, в «Мегаспорте» планировался аншлаг. Но за три дня до мероприятия Загитова… отказалась выходить на лед!

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12—13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа — в качестве ведущей “Ледникового периода”. Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — такое заявление появилось на сайте ФФККР 9 сентября.

Работу Алины в качестве ведущей «Ледникового периода»-2020 оценивают по-разному. Нейтральные болельщики считают, что это было, мягко говоря, неудачно: фигуристка сильно нервничала, плохо выговаривала слова и максимально неестественно вела себя перед камерами, приходилось часто перезаписывать подводки. Но болельщики Загитовой уверены, что их любимица справилась на 11 из 10, а вся критика — заказ от завистников.

Когда же в конце года издание «Комсомольская правда» запустила голосование на звание лучшей телеведущей года, все дни перед подведением итогов фан-группы Алины активно призывали отдать свой голос за чемпионку Пхенчхана. Результаты получились следующими.

Нейтральные болельщики были в шоке.

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