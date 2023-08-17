«Загитова — сплошное недоразумение». Алину выбрали лучшей в России, и это шокировало
Спасибо ее армии.
Спасибо ее армии.
В декабре 2019 года олимпийская чемпионка Алина Загитова поставила свою спортивную карьеру на паузу. Несколько месяцев спустя фигуристка поступила в РАНХиГС по направлению «Журналистика», профиль — «Продюсирование и культурная политика», учиться олимпийская чемпионка планировала очно. Однако на контрольные прокаты сборной Алина заявилась, благодаря чему, по предварительным подсчетам, в «Мегаспорте» планировался аншлаг. Но за три дня до мероприятия Загитова… отказалась выходить на лед!
«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах
Работу Алины в качестве ведущей «Ледникового периода»-2020 оценивают по-разному. Нейтральные болельщики считают, что это было, мягко говоря, неудачно: фигуристка сильно нервничала, плохо выговаривала слова и максимально неестественно вела себя перед камерами, приходилось часто перезаписывать подводки. Но болельщики Загитовой уверены, что их любимица справилась на 11 из 10, а вся критика — заказ от завистников.
Когда же в конце года издание «Комсомольская правда» запустила голосование на звание лучшей телеведущей года, все дни перед подведением итогов фан-группы Алины активно призывали отдать свой голос за чемпионку Пхенчхана. Результаты получились следующими.
Нейтральные болельщики были в шоке.