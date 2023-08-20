Алина Загитова — о занятиях актерским мастерством: Мне очень нравится, в какую сторону я меняюсь

«Мне прям очень нравится, в какую сторону я меняюсь. Занятия актерским мастерством развивают во мне коммуникативные навыки. (Это) помогает лучше понять себя, познать окружающий мир», — написала Загитова в соцсетях, прикрепив видео с занятия.

21-летняя Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Сейчас она не выступает на соревнованиях, но реализует себя в других сферах.