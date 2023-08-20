Алина Загитова — о занятиях актерским мастерством: Мне очень нравится, в какую сторону я меняюсь
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от занятий на курсах актерского мастерства.
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от занятий на курсах актерского мастерства.
Загитова завела себе новое необычное хобби в начале августа.
«Мне прям очень нравится, в какую сторону я меняюсь. Занятия актерским мастерством развивают во мне коммуникативные навыки. (Это) помогает лучше понять себя, познать окружающий мир», — написала Загитова в соцсетях, прикрепив видео с занятия.
21-летняя Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Сейчас она не выступает на соревнованиях, но реализует себя в других сферах.