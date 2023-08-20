Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ланс
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лечче
Лацио
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Хетафе
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Страсбур
30
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
40
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Зенит
13
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Салернитана
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Аталанта
02
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
31
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Дармштадт
10
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Акрон
11
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
Алания
12
Футбол. Премьер-лига
17:30
Факел
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Майнц
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Эвертон
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Брест
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Клермон Фут
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Лилль
Нант
20
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
Черноморец
00
Все события
Фоторепортажи
13Ирине Винер — 75!
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
21:08 (мск), источник: Sport24

Алина Загитова появилась в футболке со своим словом-оговоркой «Безызбежно»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео, в котором катается на велосипеде со своей сестрой Сабиной в футболках со словом «Безызбежно».

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

«No comment…» — подписала ролик спортсменка.

Недавно Загитова совершила забавную оговорку: на вопрос, следит ли она за хоккеем, Алина ответила: «Ну, конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно».

21-летняя Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пышногрудая красавица-ведущая станцевала на кухне: «Готовить вкусно мне не обязательно»
Виктория Дайнеко отдохнула в Крыму и показала себя в купальнике: «Дочь сказала, надо выложить»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь