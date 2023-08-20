Алина Загитова появилась в футболке со своим словом-оговоркой «Безызбежно»

Недавно Загитова совершила забавную оговорку: на вопрос, следит ли она за хоккеем, Алина ответила: «Ну, конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно».

21-летняя Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.