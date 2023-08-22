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21:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости, Василий Богданов. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп, вышел к публике на лед.

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Это произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Костомаров появился на льду в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. Они обнялись и вместе покинули лед. По окончанию номера зал разорвался аплодисментами.

В сочинском ледовом дворце «Айсберг» во вторник проходит премьера гала-шоу Авербуха «Письма любви». В нем участвуют олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, а также супруга Костомарова Оксана Домнина, выигравшая чемпионат мира в танцевальном дуэте с Максимом Шабалиным. Каждый номер шоу представляет собой мини-рассказ о любви, о важных вещах, которые являются точкой опоры для каждого человека.

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