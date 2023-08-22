Текущие события
Футбол. Еврокубки
22.08
Антверпен
АЕК
10
Футбол. Еврокубки
22.08
Ракув
Копенгаген
01
Футбол. Еврокубки
22.08
Рейнджерс
ПСВ
22
Футбол. Кубок России
22.08
Текстильщик
Амкал
П 4:3
00
Футбол. Кубок России
22.08
Астрахань
Ротор
01
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл
Новосибирск
Футбол. Кубок России
22.08
Сахалинец
Леон Сатурн
02
Футбол. Кубок России
22.08
Челябинск
Иртыш
10
Футбол. Кубок России
14:00
Чертаново
Динамо Кир
Футбол. Кубок России
14:00
Химик-Август
Зенит Пн
Футбол. Кубок России
22.08
Торпедо Мс
Амкар
П 4:5
00
Футбол. Кубок России
22.08
Рязань
Космос
21
Все события
Фоторепортажи
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
13Ирине Винер — 75!
22 августа, источник: Sports.Ru

Дмитрий Губерниев: Костомаров еще и Паралимпиаду выиграет — может, даже не одну. Главное, чтобы нас туда допустили

Сегодня олимпийский чемпион Турина-2006 вышел на лед к зрителям шоу Ильи Авербуха в Сочи.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В этом году Костомаров перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Он провел в больнице полгода.

«Я уже ничему не удивляюсь. Роман Костомаров — пример для всех нас. Невероятное жизнелюбие, упорство! Он был большим спортсменом и остается им. Когда мы говорим “несгибаемый человек, несгибаемый спортивный дух, невероятная воля”, это все про Романа Костомарова.

Я его безгранично люблю и уважаю. Я хорошо с ним знаком, был его поклонником на льду, когда он выступал. Сейчас, конечно, я внимательно слежу за происходящим. И я вообще не удивлюсь, если он будет на коньках, на лыжах, на санках, где угодно!

Когда мы говорим “человек с безграничными возможностями” в контексте наших паралимпийцев, это Роман Костомаров. Он еще и Паралимпиаду выиграет и, может, даже не одну! Главное, чтобы нас туда допустили», — сказал комментатор «Матч ТВ».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь