Дмитрий Губерниев: Костомаров еще и Паралимпиаду выиграет — может, даже не одну. Главное, чтобы нас туда допустили

«Я уже ничему не удивляюсь. Роман Костомаров — пример для всех нас. Невероятное жизнелюбие, упорство! Он был большим спортсменом и остается им. Когда мы говорим “несгибаемый человек, несгибаемый спортивный дух, невероятная воля”, это все про Романа Костомарова.



Я его безгранично люблю и уважаю. Я хорошо с ним знаком, был его поклонником на льду, когда он выступал. Сейчас, конечно, я внимательно слежу за происходящим. И я вообще не удивлюсь, если он будет на коньках, на лыжах, на санках, где угодно!



Когда мы говорим “человек с безграничными возможностями” в контексте наших паралимпийцев, это Роман Костомаров. Он еще и Паралимпиаду выиграет и, может, даже не одну! Главное, чтобы нас туда допустили», — сказал комментатор «Матч ТВ».