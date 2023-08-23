Костомаров вышел на лед впервые после болезни. Пока — в необычном качестве

В Сочи во вторник стартовал очередной цикл шоу — новый сезон открыл Илья Авербух с его программой «Письма любви». Ранее на черноморском курорте начали выступать подопечные Татьяны Навки, теперь они будут конкурировать напрямую. Но вчерашний день определенно остался за шоу Авербуха. Так как в нем состоялось возвращение одного из главных героев — олимпийского чемпиона Романа Костомарова, пережившего жуткие проблемы со здоровьем, но не потерявшего присутствие духа.

Что за «письма»?

Спектакль стал премьерой, хотя наработки «писем» можно было увидеть по предыдущим постановкам Авербуха. Сами организаторы представляют программу так:

— «Письма любви» — это истории и судьбы людей. Каждый номер — мини рассказ о любви, о важных вещах, которые являются точкой опоры для каждого человека. Любовь вне времени и пространства. Чувства, эмоции, переживания. Для зрителей это будет прекрасное путешествие по различным эпохам и местам, по тайным уголкам души.

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Авербух говорил, что «Письма любви» — постановка о нас с вами, о том, что нас объединяет, делает сильнее и добрее. О любви к детям, к родным и близким, к нашей стране". И обещал как прославленных фигуристов, так и юные дарования.

И сразу открытие шоу принесло, возможно, главную новость этого года в российском спорте — на льду появился Роман Костомаров, в июне выписанный из больницы после полугода борьбы за жизнь и частичной ампутации конечностей.

Красивое появление

Номер с Костомаровым выглядел так. На лед в одиночестве вышла жена спортсмена Оксана Домнина, которая проникновенно каталась и «зачитывала» письмо Костомарова. А затем на площадку вышел он сам. «Да, я многое потерял, и это ужасно больно, но зато я могу видеть, слышать, чувствовать, обнимать тебя. Я люблю тебя», — говорит голос Костомарова и на этих словах они обнялись. Зал стоя провожал пару в закулисье.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239287&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Спасибо вам огромное за поддержку и пожелания. Я это чувствовал. Спасибо огромное от меня и все нашей команды! Пусть все будут внимательны и здоровы, всех благ вам, — обратился Костомаров к зрителям.

Оксана Домнина добавила, что решение о выходе стало совместным: «Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — сказала она «РИА Новости».

— Мы все плакали и плачем от счастья. Я просто счастлива, что он на ногах, — восприняла новость Тарасова в разговоре с «СЭ».

Сможет ли Костомаров кататься?

Рано или поздно Роман должен был появиться в шоу Авербуха — мы это прогнозировали еще весной посредством видеообращения, но Илья сделал все обстоятельнее и красивее. Вероятно, следующий вопрос, который имеет смысл поднять — а может ли олимпийский чемпион Турина появиться на льду в коньках? Раньше фигуристы после такого вопроса качали головами и отвечали, что научиться бы снова ходить. Этот этап Костомаров с честью прошел, преодолев тяжелейшее психологическое падение и очевидные физические сложности.