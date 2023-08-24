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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Фигуристы США попросили CAS присутствовать на слушаниях дела Камилы Валиевой

Сборная США по фигурному катанию, выступавшая в командном турнире Олимпийских игр — 2022, направила письмо генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Рибу, запросив одно место для своего представителя на закрытых слушаниях по делу Камилы Валиевой, которые пройдут 26—29 сентября в Лозанне.

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Источник: Reuters

Текст письма опубликовала в соцсетях журналистка USA Today Кристин Бреннан.

В письме говорится, что дело Валиевой погубило фигурное катание и олимпийское движение в целом в последние полтора года.

«Мы обращаемся с просьбой о столь необходимой прозрачности, в которой нам было в значительной степени отказано на протяжении всего этого сложного процесса. Исход этого слушания окажет существенное влияние на наши жизни и карьеры, и как пострадавшая сторона, мы просим предоставить нам возможность понаблюдать за небольшой частью процесса, которая, к сожалению, оставалась скрытой от глаз, несмотря на международное внимание, уделяемое этому делу в течение последних полутора лет. Мы не единственные, кто пострадал — японские и канадские команды также были несправедливо вовлечены в это, и мы просим CAS рассмотреть вопрос о предоставлении члену каждой команды статуса наблюдателя», — говорится в письме олимпийской сборной США, подписанном всеми её членами.

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