Иоланда Чен: «Медведева и Загитова как ведущие — это разные лиги»

— Конечно. Но Женька изначально — боевая, развязанная, разбитная. Может быть, просто у нее в детстве было больше общения, а Алина еще пока не успела выболтаться. Но всему можно научить. Как говорила великая актриса Лия Ахеджакова: и зайца можно научить курить. Поэтому все у Загитовой будет нормально. Пока раскованности и подачи не хватает. Но она старается, а это главное, — сказала Чен в интервью Sports.ru.