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21:37 (мск), источник: Sport24

Иоланда Чен: «Медведева и Загитова как ведущие — это разные лиги»

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен сравнила фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву в качестве ведущих.

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Источник: Sport24

— Любимое сравнение: Медведева и Загитова. Как ведущие — это разные лиги?

— Конечно. Но Женька изначально — боевая, развязанная, разбитная. Может быть, просто у нее в детстве было больше общения, а Алина еще пока не успела выболтаться. Но всему можно научить. Как говорила великая актриса Лия Ахеджакова: и зайца можно научить курить. Поэтому все у Загитовой будет нормально. Пока раскованности и подачи не хватает. Но она старается, а это главное, — сказала Чен в интервью Sports.ru.

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