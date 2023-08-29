«Жили на 12 квадратах в общаге»: история тренера и пропавшей фигуристки

Источник: Соцсети

Во время спортивной карьеры специалист не достигла значительных успехов. Родившаяся в Краснодаре девушка считалась слишком высокой для одиночного катания, а перейти в другие виды не было желания и возможности. Кроме того, с юных лет Софье хотелось не выступать, а тренировать.

«Сама я каталась в Краснодаре, затем — с ростовским тренером Евгенией Сергеевной Крайнюковой в Тихорецке, — рассказывала Федченко в интервью РИА Новости. — В 18 лет, когда закончила школу, кататься перестала и переехала в Москву. Первое образование получила в Плехановском институте, второе — в РГУФК. Всегда хотела тренировать, но мама настояла, чтобы я окончила еще какой-то серьезный университет. Возможно, она просто не видела меня тренером. А я ничего другого тогда и не хотела (смеется). Но когда пришла поступать в физкультурный, мне там не очень понравилось. Решила, что очно там учиться не хочу. В итоге поступила туда на “заочку”, а очное образование получила в Плехановке».

Источник: Соцсети

Со своей лучшей ученицей — Алиной Горбачевой — молодой тренер познакомилась в Краснодаре. По ее словам, изначально она не хотела заниматься с девочкой, но все же решила попробовать и не пожалела.

«Знаете, это как в любви — искорка, — говорила тренер. — Ну и к тому же она очень трудолюбивая, покладистая. С первой тренировки заглядывала в глаза, ловила каждое слово и старалась исправить. У нас ведь даже не было какой-то момента привыкания, который обычно случается с любым спортсменом. А здесь ребенок был готов делать все, что ему скажут».

Федченко рассказывала, что Горбачева покорила ее одной фразой:

«Обычно я всегда спрашиваю детей на первой тренировке, для чего они катаются. Это очень важно. Если в ответ идет что-то невнятное, скорее всего, работать с ребенком не захочу. Если ребенок не знает, чего хочет сам, тогда его в спорт толкают родители. А такая работа уже не очень продуктивна. Алина мне тогда сказала такую фразу: “Я стану олимпийской чемпионкой”. Обычно дети говорят “Хочу выиграть Олимпиаду”, “Хочу стать олимпийкой чемпионкой”. Именно “хочу”. А тут категорично — “Я стану”. Это было очень удивительно».

Источник: Соцсети

В 9 лет Горбачева решила переехать в Москву. Она пришла в фигурное катание лишь за пару лет до этого, что чрезвычайно поздно по современным меркам. Однако девочка достаточно быстро прогрессировала. Работать в новом для себя городе решила только с Федченко. Для переезда в столицу потребовалось пойти на определенные лишения — как фигуристке, так и ее молодому тренеру, которая на тот момент еще училась в институте. Софья рассказывала, что одно время они даже жили вместе с Алиной в общежитии Плехановского университета.

«Мне вот недавно писала моя подружка, с которой в общаге жили, — вспоминала тренер. — Поздравляла с победой Алины. Говорила: “Боже, я помню твою маленькую принцессу в нашей комнате!” В принципе, в плехановском общежитии нормальные комнаты, двухместные, есть кухня и удобства. Но когда в 12 квадратных метрах посередине двух кроватей ставишь еще и раскладушку, это уже не очень комфортный вариант (смеется)».

Изначально Алина жила в Москве и Твери, за которую официально выступала, только с Федченко, так как родители не решались уехать из Краснодара. Правда, через год мама спортсменки — Екатерина — все же перебралась в столицу. Алина же, которой на тот момент было всего 9 лет, продолжила жить с тренером в ее квартире. Сама специалист описывала эту ситуацию следующим образом:

Алинина мама не видела больших перспектив в занятиях фигурным катанием. Либо не имела финансовой возможности, либо, как мне кажется, не хотела вкладываться в тренировки. Воспитать спортсмена уровня сборной дорого. К сожалению, у нас такой вид, что без огромного количества индивидуальных подкаток никуда не пробиться, какие бы хорошие условия ни были в твоей школе. Плюс еще нужны массаж, восстановительные процедуры, специальные витамины и спортивное питание.

Если ты хочешь, чтобы у фигуриста был индивидуальный стиль, свой почерк, с ним обязательно нужно много работать индивидуально. Я всегда подкатывала Алину бесплатно, но помимо меня с ней работало большое количество специалистов. По прыжкам не было никого, а по скольжению, вращениям, постановкам программ были сторонние тренеры. Всех их я оплачивала сама.

Но так как на первых порах мы катались на массовом катании, Алининой маме приходилось оплачивать выход на лед. В среднем это стоит одну тысячу рублей в час для тренера и спортсмена. И когда ты катаешься по 4−5 часов в день, сумма выходит солидная — 100−120 тысяч в месяц. Подчеркиваю — только за выход на лед. На этой почве у них часто случались конфликты. Мама считала, что в этом нет никакого смысла, потому что девочки-ровесницы уже прыгают четверные, а мы только учим тройной риттбергер.

А затем случился такой момент. Когда мы с Алиной переехали с юга Москвы сюда, на север, ее мама не смогла переехать из квартиры и снимать другую. Она предложила ездить Алине самостоятельно на метро, а это два часа дороги в одну сторону. Естественно, Алина быстро устала и попросила жить со мной. Я поговорила с мамой, объяснила, как я вижу эту ситуацию. Сказала, что, на мой взгляд, это очень плохо скажется на их взаимоотношениях — скорее всего, будут обиды. Но она стояла на своем: «Я не перееду».

Ну, а я не могла позволить тратить ребенку по четыре часа на дорогу каждый день. Она же просто не может тренироваться в таком режиме. Ну и забрала Алину к себе.

Федченко говорила, что готова нести ответственность за Алину и дальше — столько, сколько потребуется. Они вместе готовились сдавать ОГЭ — как утверждала тренер, русский, математику, английский и географию. В более раннем возрасте Софья сама оплачивала подопечной репетиторов, так как считала важным получить хорошее образование.