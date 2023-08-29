«Жили на 12 квадратах в общаге»: история тренера и пропавшей фигуристки
Одна из самых перспективных фигуристок страны 16-летняя Алина Горбачева пропала в понедельник вечером. Спортсменка вышла с московской «Чкалов Арены» после тренировки, направилась в сторону парка и исчезла. Во вторник девушку видели в одном из кафе в Москве. Однако домой Алина пока не вернулась. В прошлом сезоне Горбачева заставила говорить о себе все сообщество, а ее успехи напрямую связаны с молодым тренером Софьей Федченко.