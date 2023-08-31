Алина Горбачёва опубликовала видеообращение после возвращения домой
Чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачёва записала видеообращение касательно своего побега из дома.
Чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачёва записала видеообращение касательно своего побега из дома.
«Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым служба, волонтёрам, водолазам, спасибо моим коллегам фигуристам, болельщикам и, конечно, большое спасибо моим родным и близким людям.
Извините, что заставила вас переживать, только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие “нормально”. Ведь пока я переживала и пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь», — сказала Горбачёва.