Алина Горбачёва опубликовала видеообращение после возвращения домой

«Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым служба, волонтёрам, водолазам, спасибо моим коллегам фигуристам, болельщикам и, конечно, большое спасибо моим родным и близким людям.



Извините, что заставила вас переживать, только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие “нормально”. Ведь пока я переживала и пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь», — сказала Горбачёва.