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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кагановская: Ангелопол рассказывал, что я его избиваю

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российская фигуристка Василиса Кагановская назвала причины, по которым распалась их пара с Валерием Ангелополом.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг стало известно, что танцевальный дуэт Кагановская/Ангелопол прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнеров. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Ангелопол в ближайшее время должен образовать дуэт с Полиной Усовой.

«Я хочу вам рассказать правду. Все началось 4 июля: Валера мне сказал, что он не хочет со мной кататься. Причину я прекрасно знаю. Она никак не была связана с фигурным катанием. Она была, грубо говоря, личная. Подробности рассказывать не буду, так как считаю это неправильным. Но на следующий день он изменил свое мнение и начал говорить, что не хочет кататься из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, что плохо работаю, что ужасно к нему отношусь и так далее», — написала Кагановская в Instagram*.

«Мы с Анжеликой Алексеевной (Крыловой) сделали все, что бы сохранить пару. На какое-то время это получилось. Мы все обговорили и готовились к контрольным прокатам. Но три дня назад Валера принес на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. Содержание вы можете сами посмотреть, я прикрепила фотографию. Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решение, но Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры», — добавила Кагановская.

Кагановская и Ангелопол стали победителями Финала Гран-при России, который проходил в Санкт-Петербурге в марте. Они выступают на взрослых соревнованиях с сезона-2022/23.

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