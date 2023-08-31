Кагановская: Ангелопол рассказывал, что я его избиваю

«Мы с Анжеликой Алексеевной (Крыловой) сделали все, что бы сохранить пару. На какое-то время это получилось. Мы все обговорили и готовились к контрольным прокатам. Но три дня назад Валера принес на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. Содержание вы можете сами посмотреть, я прикрепила фотографию. Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решение, но Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры», — добавила Кагановская.