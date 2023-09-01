Демонопол. Почему молодой пары фигуристов больше нет

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол катались вместе с 2018 года под руководством серебряного призера Олимпиады-1998 Анжелики Крыловой. Они стали чем-то вроде путеводной звезды в шторм: пока все танцоры вокруг распадались, менялись партнерами и вообще творили что попало, эти двое взрослели, хорошели и завоевывали себе все больше зрительской любви.

Про них, как про всяких молодых привлекательных ребят, фанаты в какой-то момент пустили романтическую легенду — очень вероятно, что она была основана на реальных событиях. Приятно верить в юношескую любовь двоих, объединенных одной великой целью. Но и без романтики было что обсудить — интересные постановки, запоминающиеся элементы и эмоциональные выступления. И еще — готовность быть достаточно открытыми для аудитории. По крайней мере, так поначалу казалось.

В прошлом сезоне Кагановская/Ангелопол дебютировали на взрослом уровне. Они выиграли золото и серебро на двух этапах Гран-при России, а потом победили и в Финале. С чемпионата страны, который вполне могли выиграть, снялись из-за болезни партнерши. Но в целом держались бодро — пока остальных лихорадило, Василиса и Валера продолжали упрямо идти вперед.

Недавно все сломалось. Пол-лета ходили слухи о возможном распаде пары. Валера пустился в некоторые тяжкие — все время тратил на выпуск и раскрутку собственного мерча, выдавал провокационные мысли в интервью и своем Telegram-канале, а также то удалял, то обратно добавлял в друзья Василису в соцсетях. Словом, метался. Тренер спортсменов Анжелика Крылова подтверждала в личных разговорах и интервью, что проблема звездной болезни в паре существует, а на притирку характеров тратится едва ли не больше времени, чем на, собственно, тренировки.

А теперь слух стал фактом — пара официально прекратила свое существование. Все это выглядит странно, потому что внешне неразрешимых проблем у спортсменов не было. Зато перспективы на лидерство, по крайней мере внутри России, были. Значит, скрытые проблемы смогли перевесить 5 лет совместной работы и все блестящие прогнозы?

В ответ на риторический вопрос обалдевшей общественности Валера изрек что-то вроде: «Я промолчу, я же мужик». Звучит так себе — мол, пусть эти болтливые женщины треплются о незначительном, а я просто брутально постою в стороне.

Василиса же рассказала, что партнер не оставил ей выбора, принеся на тренировку ультимативный контракт о его полном обеспечении за счет ее семьи. Все, начиная от коньков и заканчивая утренним кофе на соревнованиях, предлагалось оплачивать родителям Василисы. За то, что Валера как бы терпит ее в качестве своей партнерши.

Для общего понимания отметим: практика содержания партнеров семьями девочек привычна и для фигурного катания, и для бальных танцев. Многие родители на такое соглашаются из желания устроить карьеру дочери. Это — следствие дефицита мальчиков, которых вечно недостает в парных эстетических видах спорта. Но никто и никогда прежде это не выпячивал так карикатурно, как сделал Ангелопол.

Мало сомнений, что договор с унизительными требованиями и формулировками был придуман Валерой (или теми, кто ему помогал) как повод окончательно хлопнуть дверью и уйти. Но любое решение, даже самое тяжелое, можно было обставить иначе. Впрочем, это только в том мире, где люди дорожат отношениями и уважают друг друга, а не стремятся сделать побольнее. То есть это явно не наш случай.

Идеализировать Василису на фоне демонизации Валеры тоже не кажется правильным. Вряд ли та же Крылова, говоря о звездной болезни и сложном характере, имела в виду только Ангелопола. Но на фоне выходок, которые позволил себе Валера, кажется, что фамилия с приставкой «Ангело» в этой паре должна быть все же у Василисы.

С кем бы теперь ни встал в пару Ангелопол, от шлейфа капризного принца ему будет крайне сложно избавиться. Его дорога к зрительским сердцам отныне будет начинаться даже не от подножия горы, а откуда-то из подземелья. Что касается Василисы, на топливе от столь сильного разочарования она может взлететь очень высоко. Только бы нашелся подходящий партнер — к сожалению, как бы фигуристка ни была хороша, в танцах на льду она одна ничего не выиграет.

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А теперь посмотрите, как интересно получилось. Василиса и Валера много лет своим поведением на публику показывали, как они близки. Фанаты монтировали трогательные видео из фрагментов поцелуев, обнимашек и спусков на ручках с пьедестала. Но паре, скорее всего, довольно давно уже было не о чем поговорить в раздевалке. Брать друг друга за руку, когда их не снимает камера, было где-то между «неприятно» и «никак». Все эти поцелуи, обнимашки, нежности и милости в какой-то момент стали (или были всегда?) лишь тщательно отрепетированным спектаклем. Он держался на педагогической хватке тренера да том уровне гормонов, который пока не заставлял партнера гарцевать так, что остановить его было уже невозможно.

Наше фигурное катание в свете деталей распада Кагановской/Ангелопола как разрезанное яблоко. На вид румяное и аппетитное, а внутри — червивое. И сколько еще таких придуманных историй, в которые мы верим как в аксиому, — не счесть.