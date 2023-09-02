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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не уверена, что журналистика — то, чем я хочу заниматься». Разговор с Анной Щербаковой

Уютная беседа о поездке в Китай, будущей профессии и не только.

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Источник: Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова после приостановки соревновательной деятельности проживает невероятно яркую жизнь. Недавно она посетила Китай как особый гость, а впереди — множество других интересных активностей.

В небольшой беседе с «Чемпионатом» перед открытием сезона хоккейным клубом «Норильск» Аня рассказала о поездке, порассуждала о планах и о будущей профессии, а также невероятно тактично ответила на вопрос о ситуации Алины Горбачёвой.

— Вы побывали в Китае — яркая поездка, наверняка куча эмоций, вы с трепетом относитесь к китайской культуре. Расскажите, какие эмоции чувствуете после путешествия?
 — Китай, мне кажется, немножко вообще перевернул мой мозг, когда я приехала. Это была моя первая поездка в Китай после Олимпийских игр — прошло полтора года, и, конечно, на протяжении этих полутора лет пока не было возможности приехать из-за пандемии в том числе, из-за коронавирусных ограничений. Я всё равно чувствовала огромную поддержку болельщиков, мне из Китая присылали невероятное количество подарков — сотни килограммов посылок. Поэтому я знаю, что в Китае очень много моих болельщиков, но такого уровня представить даже не могла.

Источник: Соцсети

С первых секунд, как я прилетела в Китай, меня встречали мои болельщики, и это было очень трогательно, очень мило, и настолько зашкаливали эмоции, что я как будто не осознавала реальность происходящего. Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях, будто всё это чуть не со мной и чуть нереально. Поэтому действительно очень приятно, что там так любят и ценят наших фигуристов.

— Есть ещё какая-нибудь страна, где вы хотели бы пожить, может, поучиться? В мечтах, в фантазиях.
 — Путешествовать мне нравится. Мне очень нравится заряжаться новыми эмоциями и расширять кругозор, много нового узнаёшь. Но, наверное, на долгое время я бы не смогла никуда ехать, потому что, даже если уехать на две-три недели, меня тянет домой всё равно. Мне кажется, это больше для меня как узнать и посмотреть что-то новое, а через какое-то время хочется уже вернуться домой.

— Какую профессию хотели бы освоить в будущем, помимо тренерской?
 — Естественно, я хочу, помимо тренерской, ещё какую-то освоить. Как раз уже год у меня идёт активный мыслительный процесс, что именно это будет. В прошлом году пробовала себя в журналистике, но пока нет уверенности, что это именно то, чем я хочу заниматься. Нет даже уверенности, что это будет какая-то медийная профессия — не знаю, насколько я захочу дальше постоянно находиться в медийном поле. Сейчас рассматриваю варианты. Думаю, у меня как минимум год есть поразмышлять над этим.

— Каковы ваши ближайшие планы?
 — Очень много разных мероприятий и активностей, много куда приглашают. В Китай планируется ещё несколько поездок, так что ближайший график очень сильно расписан. Выходные пока не намечаются.

— Если оглядываться на вашу спортивную карьеру. Есть что-то, что вы изменили бы или совет дали себе-спортсменке?
 — Мне кажется, я человек, который не склонен к быстрым решениям. Я всегда всё обдумываю, каждое решение взвешиваю, принимаю осознанно. Поэтому и во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так. Но даже если были тяжёлые моменты, где я хотела бы подумать, а почему так, хочется ведь по-другому, то сейчас, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что абсолютно всё, что происходило, пошло на пользу, и именно то, как сложился мой путь, привело меня к достижениям, которые мне удалось завоевать. Всё хорошо прошло, я всем довольна.

— Последний вопрос связан с событиями, которые произошли на этой неделе — спортсменка пропала на целые сутки, возможно, из-за ссоры с тренером. Было ли у вас такое, что так тяжело, что хочется закончить, всё бросить?
 — Сразу скажу, что про ситуацию с Алиной [Горбачёвой] я не могу давать комментариев, потому что не знаю изнутри ситуацию, что именно там произошло. Но если от себя — бывали ли у меня подобные ситуации — мне кажется, здесь очень важно, чтобы была возможность переключиться и не зацикливаться на чём-то одном, например, на фигурном катании и тренировках. Меня семья всегда поддерживала, и мне всегда было очень важно, что домой приходим, и у меня не домашние тренеры, которые снова учат меня, как тренироваться, а что это место, где я могу передохнуть, перезагрузиться, где меня всегда поддержат. Это, наверное, помогало справляться в подобных трудных ситуациях.

Марат Арасланов

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