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00:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала представителям США в присутствии на заседании по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщила в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на документ CAS.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Бреннан сообщала, что сборная США по фигурному катанию обратилась к генеральному директору CAS Матье Рибу с просьбой допустить по одному представителю американской, японской и канадской команд на закрытые слушания по делу Валиевой. Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, CAS получил письмо от сборной США по фигурному катанию с просьбой разрешить ее представителю присутствовать на слушаниях.

«От имени коллегии арбитров CAS сообщаем, что в запросе отказано на том основании, что разбирательство, в соответствии с кодексом CAS, проводится за закрытыми дверям. Ни одна из сторон не запросила проведение публичных слушаний», — говорится в ответе на запрос сборной США.

После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой. Международный олимпийский комитет объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела.

В январе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировал ее результат на чемпионате России 2022 года. РУСАДА наряду со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU) подало апелляцию в CAS на решение своего дисциплинарного антидопингового комитета. Слушания в CAS пройдут 26—29 сентября в закрытом режиме.

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