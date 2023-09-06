Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой

Ранее Бреннан сообщала, что сборная США по фигурному катанию обратилась к генеральному директору CAS Матье Рибу с просьбой допустить по одному представителю американской, японской и канадской команд на закрытые слушания по делу Валиевой. Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, CAS получил письмо от сборной США по фигурному катанию с просьбой разрешить ее представителю присутствовать на слушаниях.

«От имени коллегии арбитров CAS сообщаем, что в запросе отказано на том основании, что разбирательство, в соответствии с кодексом CAS, проводится за закрытыми дверям. Ни одна из сторон не запросила проведение публичных слушаний», — говорится в ответе на запрос сборной США.

После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой. Международный олимпийский комитет объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела.