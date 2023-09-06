Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой

Ранее Бреннан сообщала, что сборная США по фигурному катанию обратилась к генеральному директору CAS Матье Рибу с просьбой допустить по одному представителю американской, японской и канадской команд на закрытые слушания по делу Валиевой. Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, CAS получил письмо от сборной США по фигурному катанию с просьбой разрешить ее представителю присутствовать на слушаниях.
После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой. Международный олимпийский комитет объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела.
В январе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировал ее результат на чемпионате России 2022 года. РУСАДА наряду со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU) подало апелляцию в CAS на решение своего дисциплинарного антидопингового комитета. Слушания в CAS пройдут 26—29 сентября в закрытом режиме.