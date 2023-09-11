Стюардесса «Победы» вывела из себя Слуцкую. Фигуристка хотела помочь ребенку
Скандал с участием серебряной призерки Олимпиады.
Скандал с участием серебряной призерки Олимпиады.
Ирина Слуцкая, хотя и завершила карьеру более 15 лет назад, остается активной публичной персоной. В прошлом году она претендовала на пост президента Федерации фигурного катания Москвы, но проиграла выборы предпринимателю Антону Абдурахманову, набрав в три раза меньше голосов. Она вела шоу «Ледниковый период» и шоу в Доброграде, где на льду замерзшего озера выступала Алина Загитова. И вот новая история — спор на рейсе авиакомпании «Победа».
Лоукостер «Победа» обладает неоднозначной репутацией среди россиян — с одной стороны, он позволяет путешествовать за умеренную плату, но правила провоза багажа и другие нюансы приводят к многочисленным конфликтам, видео которых без труда можно найти на YouTube. Новый герой разборки — 44-летняя фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая. Она выложила видео, на котором раскритиковала правила «Победы» и некую стюардессу-блондинку.
Дело в том, что по правилам авиакомпании пассажирам запрещено меняться местами на борту. Согласно информации самого лоукостера, причины две — «безопасность» (мол, не над всеми креслами есть кислородные маски для детей) и «трудности при идентификации пассажиров после катастроф». Насколько это уместные объяснения, можете решить для себя сами.
В ролике в своих соцсетях фигуристка представила свой взгляд на ситуацию — она, мол, хотела уступить свое место у иллюминатора маленькому ребенку, который хотел посмотреть на мир вокруг. Но стюардесса «Победы» заметила это и попыталась помешать. Вплоть до того, что пригрозила задержкой вылета и жалобой командиру экипажа, пока Ирина не вернется в свое кресло.
Слуцкая пошла навстречу, но выразила свое мнение о правилах и стюардессе публично, причем не удержалась от обсценной лексики. Причем, по словам фигуристки, она была готова сесть даже на пол в проходе. У части комментаторов в соцсетях это вызвало подозрение в том, что Слуцкая сама находилась не в себе. Но доказательств этой теории никто не предоставил.
— Она, ***, не сможет полет выполнить, если я сяду не около окна, а в проходе или в центре… Гори ты в аду, *** стюардесса! Видимо, мой зад нарушит центровку самолета. Видимо, теперь эта блондинка премию получит. А малыш плачет, — написала Ирина (в сообщение внесены исправления в соответствии с требованиями законодательства РФ. — Прим. «СЭ»).
— Я поменялась местами с женщиной, у которой маленький мальчик хотел сидеть у окна. Но стюардесса закатила истерику. Они говорят, что не смогут выполнить полет, если я не сяду на свое место, — злилась Слуцкая, показывая стюардессу на видео.
Чем закончилась дискуссия, история умалчивает. Авиакомпания свою точку зрения на инцидент на момент подготовки этой публикации не выразила.
Это не первая нетривиальная история, которая происходит со спортсменами в самолетах и аэропортах. Бойца Александра Емельяненко снимали с рейсов в России из-за состояния алкогольного опьянения. Снимали пьяным в самолете футболиста Дмитрия Тарасова, а в январе 2022-го с самолета в Канаде сняли целую молодежную сборную России по хоккею, возвращавшуюся с турнира.
Что же касается Слуцкой — она не только активно летает на самолетах, но и воспитывает дочь Варвару, которая выступает в фигурном катании в юниорских танцах и уже имеет успехи. Слуцкая-младшая тренируется в известной группе Ирины Жук и Александра Свинина и на юниорском первенстве Москвы в начале сентября вместе с Александром Талантовым заняла седьмое место. Так что вполне возможно, что скоро фамилия Слуцкая в российском фигурном катании снова прозвучит громко.
Дмитрий Кузнецов