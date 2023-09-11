Стюардесса «Победы» вывела из себя Слуцкую. Фигуристка хотела помочь ребенку

Ирина Слуцкая, хотя и завершила карьеру более 15 лет назад, остается активной публичной персоной. В прошлом году она претендовала на пост президента Федерации фигурного катания Москвы, но проиграла выборы предпринимателю Антону Абдурахманову, набрав в три раза меньше голосов. Она вела шоу «Ледниковый период» и шоу в Доброграде, где на льду замерзшего озера выступала Алина Загитова. И вот новая история — спор на рейсе авиакомпании «Победа».

Что произошло?

Лоукостер «Победа» обладает неоднозначной репутацией среди россиян — с одной стороны, он позволяет путешествовать за умеренную плату, но правила провоза багажа и другие нюансы приводят к многочисленным конфликтам, видео которых без труда можно найти на YouTube. Новый герой разборки — 44-летняя фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая. Она выложила видео, на котором раскритиковала правила «Победы» и некую стюардессу-блондинку.

Дело в том, что по правилам авиакомпании пассажирам запрещено меняться местами на борту. Согласно информации самого лоукостера, причины две — «безопасность» (мол, не над всеми креслами есть кислородные маски для детей) и «трудности при идентификации пассажиров после катастроф». Насколько это уместные объяснения, можете решить для себя сами.

В ролике в своих соцсетях фигуристка представила свой взгляд на ситуацию — она, мол, хотела уступить свое место у иллюминатора маленькому ребенку, который хотел посмотреть на мир вокруг. Но стюардесса «Победы» заметила это и попыталась помешать. Вплоть до того, что пригрозила задержкой вылета и жалобой командиру экипажа, пока Ирина не вернется в свое кресло.

Слуцкая пошла навстречу, но выразила свое мнение о правилах и стюардессе публично, причем не удержалась от обсценной лексики. Причем, по словам фигуристки, она была готова сесть даже на пол в проходе. У части комментаторов в соцсетях это вызвало подозрение в том, что Слуцкая сама находилась не в себе. Но доказательств этой теории никто не предоставил.

— Она, ***, не сможет полет выполнить, если я сяду не около окна, а в проходе или в центре… Гори ты в аду, *** стюардесса! Видимо, мой зад нарушит центровку самолета. Видимо, теперь эта блондинка премию получит. А малыш плачет, — написала Ирина (в сообщение внесены исправления в соответствии с требованиями законодательства РФ. — Прим. «СЭ»).

— Я поменялась местами с женщиной, у которой маленький мальчик хотел сидеть у окна. Но стюардесса закатила истерику. Они говорят, что не смогут выполнить полет, если я не сяду на свое место, — злилась Слуцкая, показывая стюардессу на видео.

Чем закончилась дискуссия, история умалчивает. Авиакомпания свою точку зрения на инцидент на момент подготовки этой публикации не выразила.

Дочь Слуцкой готовится заявить о себе в фигурном катании.

Это не первая нетривиальная история, которая происходит со спортсменами в самолетах и аэропортах. Бойца Александра Емельяненко снимали с рейсов в России из-за состояния алкогольного опьянения. Снимали пьяным в самолете футболиста Дмитрия Тарасова, а в январе 2022-го с самолета в Канаде сняли целую молодежную сборную России по хоккею, возвращавшуюся с турнира.

Что же касается Слуцкой — она не только активно летает на самолетах, но и воспитывает дочь Варвару, которая выступает в фигурном катании в юниорских танцах и уже имеет успехи. Слуцкая-младшая тренируется в известной группе Ирины Жук и Александра Свинина и на юниорском первенстве Москвы в начале сентября вместе с Александром Талантовым заняла седьмое место. Так что вполне возможно, что скоро фамилия Слуцкая в российском фигурном катании снова прозвучит громко.