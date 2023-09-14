Литовская фигуристка заявила, что не предаст Россию

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении Дробязко и ее мужа Повиласа Ванагаса, призеров чемпионатов мира и Европы в танцах на льду и участников пяти Олимпиад, из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени за участие в шоу Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Члены сейма Литвы обратились в МВД страны с просьбой оценить основания для лишения Дробязко гражданства в соответствии с поправками к закону, которые позволяют лишать человека приобретенного в порядке исключения гражданства, если его действия представляют угрозу национальной безопасности Литвы. МВД Литвы рекомендовало президенту страны лишить фигуристку Дробязко гражданства.

«Сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, где получила образование и встала на коньки, где совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву. С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Как все эти 17 лет, так и сегодня, наша деятельность не несла и не несет никаких политических манифестов», — написала Дробязко в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«По мнению политиков, или, скорее всего, недополитиков, я, как оказывается, была недогражданкой все те годы, когда мы с Повиласом защищали честь Литвы на спортивных аренах. Лишив меня с Повиласом полученных за это орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей. Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», — добавила спортсменка.