Новый рекорд в фигурном катании — у индийского фигуриста 0 баллов. Как он попал на этап «Гран-при»?
Обратная сторона расширения географии спорта.
Обратная сторона расширения географии спорта.
Мы все с интересом следим за достижениями и рекордами в спорте. Когда в книгу рекордов попадает Александра Трусова с пятью четверными прыжками, когда лучшую сумму баллов в истории набирает Камила Валиева или Нейтан Чен. Но вы когда-нибудь задумывались о худшем выступлении в истории фигурного катания? Об антирекорде по баллам? Едва ли такой подсчет ведется, но заявка на подобный рекорд у нас есть. На этапе юниорской серии «Гран-при» фигурист из Индии Симар Баджадж получил за короткую программу меньше шести баллов — базовой стоимости тройного прыжка. При этом за технику он и вовсе получил от судей 0. Как так вышло?
Пока в России ждут старта контрольных прокатов сборной, календарь ISU пестрит международными стартами. Предсезонные челленджеры проходят в Канаде и Финляндии, а в японской Осаке начался уже четвертый по счету этап юниорской серии «Гран-при». На котором произошло по истине историческое событие — фигурист набрал 0 баллов за технику.
Не будем утверждать, что подобное случилось впервые в истории, но на официальном старте под эгидой Международного союза конькобежцев — наверняка. Таким необычным образом прославился индийский фигурист Симар Баджадж. За исполнение короткой программы он получил всего 5,51 балла и, естественно, занял последнее место — это меньше, чем базовая стоимость одного тройного лутца. Но что важнее — судьи поставили фигуристу баллы только за композицию, представление и мастерство катания, то есть за компоненты. Элементы, которые исполнял Баджадж, оценки не получили вовсе.
Оцените контент — одинарный флип с неверного ребра и с недокрутом, одинарный аксель, еще один одинарный флип с неясным ребром, падение и попытка исполнить… еще один одинарный флип. Почему эти выдающиеся прыжки не получили оценки, догадаться легко. В юниорском спорте четко определены допустимые элементы для короткой программы и прыжки в один оборот в этот список не входят. У мужчин должен быть двойной или тройной аксель, один сольный тройной прыжок и каскад из двойных или тройных прыжков. Так что даже идеальное исполнение одинарных флипов оценку получить не могло, тем более что Симар хотел сделать один и тот же прыжок три раза — а это недопустимый повтор. Но есть ведь еще и дорожка шагов, вращения… Баджадж умудрился сорвать и их, не получив оценок за технику вовсе.
Любопытно, что жеребьевка расставила все так, что Симар выступал последним и закрывал соревнования. Комментатор Тед Бартон вежливо предупредил зрителей, что у этого 16-летнего парня не было достаточно времени, чтобы заниматься спортом, а единственная возможность полноценно тренироваться — это каток в торговом центре индийского Гургаона. Согласно официальному сайту ISU, Баджадж занимается фигурным катанием не больше двух часов в неделю — столько длится в среднем одна тренировка из двух за сутки для практически каждого российского фигуриста. И так изо дня в день.
Так что сильно удивляться провальному выступлению индийца не стоит. Вопросы вызывать может разве что его попадание на такой серьезный старт, как этап «Гран-при», однако для юниорского спорта ISU не ставит никаких барьеров вроде квалификаций или технического минимума — допускаются все желающие с согласия местной федерации фигурного катания.
У каждой страны, которая входит в состав ISU, есть минимум одна квота, и она сама вправе решать, кому ее выдавать. И как раз Индия регулярно поставляет новости об антирекордных результатах. Ранее все удивлялись баллам за технику фигуристки Парри Срохи. В 2021 году на этапе в Красноярске она получила всего 0,84 балла. В программе у девушки были заявлены одиночные аксель и флип, а также каскад из одиночных лутца и риттбергера. В результате аксель был в недокрут, а на лутце ей поставили неверное ребро. Из выполненных элементов ей засчитали только дорожку шагов, чего, впрочем, не смог достичь ее соотечественник Баджадж. Ранее в 2019-м на этапе в США Харшита Равтани получила за технику по итогам короткой 1,60 балла. Ей засчитали целых два элемента, хоть и на минусы по GOE. И да, она тоже из Индии.
Антирекорд в танцах на льду также относится к этой стране. Причем его записала на свой счет все та же Равтани — помимо одиночного, она еще и выступает в дуэте со своим братом Ваншем Бхатиа. И умудрилась отметиться в Лас-Вегасе одинарными твиззлами. За которые получила 2,08 балла за технику. Вместе с 2,92 баллами за компоненты набралось целых 5 баллов за прокат. Для сравнения, предыдущий антирекорд был 21,44 балла — результат венгерского дуэта Реки Стаудт и Мате Стаудта. Худший же результат по баллам в принципе среди всех видов фигурного катания на турнирах ISU у индийских парников — Упасане Упадхуэй и Аарона Саладанхе. В 2006 году они получили 0,61 балла за короткую программу на этапе все того же юниорского «Гран-при» в китайском Тайбэе. Они же выдали и вечный антирекорд произвольной — 3,69.
Впрочем, даже у этих выдающихся ребят за технику не 0, как у Баджаджа, а уверенные 0,2 балла — так оценили судьи их попытку одинарного выброса-сальхов, а в произвольной им даже удался одиночный тулуп. Чтобы хоть как-то успокоить Симара, скажем, что по общей оценке в мужском одиночном было формально выступление хуже. Строже судьи подошли к еще одному индийцу — 14-летнему Кришна Элури. На «Гран-при» в Йокогаме последний набрал всего 3,02 за короткую. Ему строже оценили компоненты, зато поставили целых 0,77 балла за дорожку шагов. Причем к самим фигуристам едва ли могут быть какие-то вопросы. Они честно делают свое дело и попадают на соревнования по правилам, которые пишет сама ISU. Другой вопрос, чего хочет достичь таким образом Международный союз конькобежцев, открывая двери на турниры всем желающим.
Официально декларируется желание расширять географию спорта, однако мы видим, как проходят годы, но ничего не меняется — ребята из Индии как поставляли забавные новости, так и продолжают это делать. А с чего и должно поменяться, если, как призналась единственная местная звезда Тара Прасад, в стране всего один нормальный каток, и тот наполовину стандартной площадки, что не позволяет учить сложные элементы — не хватает разбега. Так что единственным вариантом остается переезд. Но доступен ведь он единицам. Интересный выход из ситуации нашли в World Aquatics. Международная ассоциация водных видов создала центр развития плавания в Казани, где помогали двигаться спортсменам из стран третьего мира, где нет условий для роста. Неизвестно, будут ли ресурсы для подобного центра у ISU, но пока что чемпионы Индии при всем к ним уважении вызывают только улыбку.
На их фоне мастодонтом спорта выглядит даже ставший кумиром многих россиян бразильский фигурист Лаерте Руан де Оливейра образца 2019 года. Оливейра в 20 лет решил попробовать свои силы в фигурном катании. Позанимался ровно год, прошел отбор на Универсиаду (других желающих не было). И поехал в Красноярск, где получил целых 12,41 балла. Парень не скрывал, что он любитель и для него вся поездка была большим экспериментом — примерно, как для Ванессы Мэй — участие в Олимпиаде-2014 или для венесуэльского лыжника Адриана Солано попадание на ЧМ по лыжам. Отличие всех этих храбрецов от индийцев в том, что для них спорт — не более чем забавное увлечение, а к своим результатам они относятся с долей самоиронии. Чего не сказать про индийских фигуристов. Парри Сохри, к примеру, после объявления оценок в Красноярске, расплакалась.
Рустам Имамов