Новый рекорд в фигурном катании — у индийского фигуриста 0 баллов. Как он попал на этап «Гран-при»?

Мы все с интересом следим за достижениями и рекордами в спорте. Когда в книгу рекордов попадает Александра Трусова с пятью четверными прыжками, когда лучшую сумму баллов в истории набирает Камила Валиева или Нейтан Чен. Но вы когда-нибудь задумывались о худшем выступлении в истории фигурного катания? Об антирекорде по баллам? Едва ли такой подсчет ведется, но заявка на подобный рекорд у нас есть. На этапе юниорской серии «Гран-при» фигурист из Индии Симар Баджадж получил за короткую программу меньше шести баллов — базовой стоимости тройного прыжка. При этом за технику он и вовсе получил от судей 0. Как так вышло?

Индийский фигурист впервые в истории набрал 0 баллов за технику

Пока в России ждут старта контрольных прокатов сборной, календарь ISU пестрит международными стартами. Предсезонные челленджеры проходят в Канаде и Финляндии, а в японской Осаке начался уже четвертый по счету этап юниорской серии «Гран-при». На котором произошло по истине историческое событие — фигурист набрал 0 баллов за технику.

Не будем утверждать, что подобное случилось впервые в истории, но на официальном старте под эгидой Международного союза конькобежцев — наверняка. Таким необычным образом прославился индийский фигурист Симар Баджадж. За исполнение короткой программы он получил всего 5,51 балла и, естественно, занял последнее место — это меньше, чем базовая стоимость одного тройного лутца. Но что важнее — судьи поставили фигуристу баллы только за композицию, представление и мастерство катания, то есть за компоненты. Элементы, которые исполнял Баджадж, оценки не получили вовсе.

Оцените контент — одинарный флип с неверного ребра и с недокрутом, одинарный аксель, еще один одинарный флип с неясным ребром, падение и попытка исполнить… еще один одинарный флип. Почему эти выдающиеся прыжки не получили оценки, догадаться легко. В юниорском спорте четко определены допустимые элементы для короткой программы и прыжки в один оборот в этот список не входят. У мужчин должен быть двойной или тройной аксель, один сольный тройной прыжок и каскад из двойных или тройных прыжков. Так что даже идеальное исполнение одинарных флипов оценку получить не могло, тем более что Симар хотел сделать один и тот же прыжок три раза — а это недопустимый повтор. Но есть ведь еще и дорожка шагов, вращения… Баджадж умудрился сорвать и их, не получив оценок за технику вовсе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/h2f45o9B7ig?si=BHROl3V7qcpkQtVq" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Практически все антирекорды в фигурном катании собрала Индия

Любопытно, что жеребьевка расставила все так, что Симар выступал последним и закрывал соревнования. Комментатор Тед Бартон вежливо предупредил зрителей, что у этого 16-летнего парня не было достаточно времени, чтобы заниматься спортом, а единственная возможность полноценно тренироваться — это каток в торговом центре индийского Гургаона. Согласно официальному сайту ISU, Баджадж занимается фигурным катанием не больше двух часов в неделю — столько длится в среднем одна тренировка из двух за сутки для практически каждого российского фигуриста. И так изо дня в день.

Так что сильно удивляться провальному выступлению индийца не стоит. Вопросы вызывать может разве что его попадание на такой серьезный старт, как этап «Гран-при», однако для юниорского спорта ISU не ставит никаких барьеров вроде квалификаций или технического минимума — допускаются все желающие с согласия местной федерации фигурного катания.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EnsgOkhyJsA?si=ta-EqBH4jArY6yg1" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У каждой страны, которая входит в состав ISU, есть минимум одна квота, и она сама вправе решать, кому ее выдавать. И как раз Индия регулярно поставляет новости об антирекордных результатах. Ранее все удивлялись баллам за технику фигуристки Парри Срохи. В 2021 году на этапе в Красноярске она получила всего 0,84 балла. В программе у девушки были заявлены одиночные аксель и флип, а также каскад из одиночных лутца и риттбергера. В результате аксель был в недокрут, а на лутце ей поставили неверное ребро. Из выполненных элементов ей засчитали только дорожку шагов, чего, впрочем, не смог достичь ее соотечественник Баджадж. Ранее в 2019-м на этапе в США Харшита Равтани получила за технику по итогам короткой 1,60 балла. Ей засчитали целых два элемента, хоть и на минусы по GOE. И да, она тоже из Индии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3rlru3OPr9g?si=vt1V_C2bNT4aAtKW" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Худшее выступление в истории у парников, набравших меньше балла за прокат

Антирекорд в танцах на льду также относится к этой стране. Причем его записала на свой счет все та же Равтани — помимо одиночного, она еще и выступает в дуэте со своим братом Ваншем Бхатиа. И умудрилась отметиться в Лас-Вегасе одинарными твиззлами. За которые получила 2,08 балла за технику. Вместе с 2,92 баллами за компоненты набралось целых 5 баллов за прокат. Для сравнения, предыдущий антирекорд был 21,44 балла — результат венгерского дуэта Реки Стаудт и Мате Стаудта. Худший же результат по баллам в принципе среди всех видов фигурного катания на турнирах ISU у индийских парников — Упасане Упадхуэй и Аарона Саладанхе. В 2006 году они получили 0,61 балла за короткую программу на этапе все того же юниорского «Гран-при» в китайском Тайбэе. Они же выдали и вечный антирекорд произвольной — 3,69.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Rf1tcuPDpRo?si=DhoEfH949NfpVAN2" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, даже у этих выдающихся ребят за технику не 0, как у Баджаджа, а уверенные 0,2 балла — так оценили судьи их попытку одинарного выброса-сальхов, а в произвольной им даже удался одиночный тулуп. Чтобы хоть как-то успокоить Симара, скажем, что по общей оценке в мужском одиночном было формально выступление хуже. Строже судьи подошли к еще одному индийцу — 14-летнему Кришна Элури. На «Гран-при» в Йокогаме последний набрал всего 3,02 за короткую. Ему строже оценили компоненты, зато поставили целых 0,77 балла за дорожку шагов. Причем к самим фигуристам едва ли могут быть какие-то вопросы. Они честно делают свое дело и попадают на соревнования по правилам, которые пишет сама ISU. Другой вопрос, чего хочет достичь таким образом Международный союз конькобежцев, открывая двери на турниры всем желающим.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hEArk4oFZ8Y?si=cDdGWc87VN0uSKST" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственное решение проблемы — создание международного центра фигурного катания

Официально декларируется желание расширять географию спорта, однако мы видим, как проходят годы, но ничего не меняется — ребята из Индии как поставляли забавные новости, так и продолжают это делать. А с чего и должно поменяться, если, как призналась единственная местная звезда Тара Прасад, в стране всего один нормальный каток, и тот наполовину стандартной площадки, что не позволяет учить сложные элементы — не хватает разбега. Так что единственным вариантом остается переезд. Но доступен ведь он единицам. Интересный выход из ситуации нашли в World Aquatics. Международная ассоциация водных видов создала центр развития плавания в Казани, где помогали двигаться спортсменам из стран третьего мира, где нет условий для роста. Неизвестно, будут ли ресурсы для подобного центра у ISU, но пока что чемпионы Индии при всем к ним уважении вызывают только улыбку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/037zfBcBu5I?si=HlwQcafl3vAofp87" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На их фоне мастодонтом спорта выглядит даже ставший кумиром многих россиян бразильский фигурист Лаерте Руан де Оливейра образца 2019 года. Оливейра в 20 лет решил попробовать свои силы в фигурном катании. Позанимался ровно год, прошел отбор на Универсиаду (других желающих не было). И поехал в Красноярск, где получил целых 12,41 балла. Парень не скрывал, что он любитель и для него вся поездка была большим экспериментом — примерно, как для Ванессы Мэй — участие в Олимпиаде-2014 или для венесуэльского лыжника Адриана Солано попадание на ЧМ по лыжам. Отличие всех этих храбрецов от индийцев в том, что для них спорт — не более чем забавное увлечение, а к своим результатам они относятся с долей самоиронии. Чего не сказать про индийских фигуристов. Парри Сохри, к примеру, после объявления оценок в Красноярске, расплакалась.