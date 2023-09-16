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17:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Горбачева объяснила, почему назвала своих тренеров «гестапо»

Российская фигуристка Алина Горбачева отреагировала на свое участие в контрольных прокатах сборной России.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Очень счастлива выступать на прокатах, хотела и ждала этого, рада, что я здесь. В целом все прошло неплохо, но в дорожке у меня есть элемент в шпагат, и я там немного накосячила. У нас с тренером очень теплые отношения, мне очень помогает ее поддержка. Говорить о том, что случилось 28 августа (когда Алина сбежала из дома. — Прим. «СЭ»), не хочется, это уже в прошлом.

Почему назвала тренеров «гестапо»? Есть один блогер, который считает, что тренеры со мной плохо обращаются. Хотела так ответить. На самом деле мои тренеры очень поддерживают и помогают.

Мама сегодня здесь. Помогает ли это? Я концентрируюсь на льду и не смотрю, кто вокруг арены, — сказала Горбачева.

Напомним, что Горбачева в конце августа пропала после тренировки. Через день ее нашли и доставили в Следственный комитет. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Ранее тренер Горбачевой Софья Федченко заявила, что история с исчезновением Горбачевой не была связана с фигурным катанием.

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