Тарасова заявила, что Трусова и Кондратюк расстались

«Она маленькая девочка. Ну интересно- интересно, где она будет выступать, придут посмотреть. Безусловно, сезон будет интересным и без них. На чем прославилась Трусова? На своих четверных прыжках. Я уверена, что она их больше никогда прыгать не будет. По-моему, она закончила. Наверное, вся в любви? К кому? К Марку? Так, у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношения. Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».