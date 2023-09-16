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18:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова заявила, что Трусова и Кондратюк расстались

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, что Александра Трусова и Марк Кондратюк расстались и больше не состоят в отношениях.

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Источник: РИА "Новости"

Трусова и Кондратюк начали встречаться после окончания Олимпиады в Пекине и провели несколько совместных отпусков.

«Она маленькая девочка. Ну интересно- интересно, где она будет выступать, придут посмотреть. Безусловно, сезон будет интересным и без них. На чем прославилась Трусова? На своих четверных прыжках. Я уверена, что она их больше никогда прыгать не будет. По-моему, она закончила. Наверное, вся в любви? К кому? К Марку? Так, у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношения. Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Трусова — серебряный призер Игр-2022, а Кондратюк является олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях.

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