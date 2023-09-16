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22:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костомаров признался, что ему тяжело видеть себя на коньках

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что ему тяжело видеть себя на коньках, смотреть архивные фото или видео после операции.

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Источник: Соцсети

В августе Костомаров впервые после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп, вышел на публику на лед. Спортсмен появился перед зрителями в конце номера с участием его жены Оксаны Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

«Мне тяжело видеть себя на коньках, смотреть фото или видео. Слезы на глаза наворачиваются. Видишь, насколько совершенен человеческий организм и насколько он стал несовершенным в моей ситуации. Ног нет — еще ладно, можно справиться. Самое ужасное, что нет рук… Все твои движения, весь быт был построен на этом. Я набил татуировку на плече “Смерть — это часть жизни”, потому что это действительно так, и я с этим столкнулся», — сказал Костомаров в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. Позднее он опубликовал видеозаписи с тренировками после протезирования. В начале июля 46-летнего спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.

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