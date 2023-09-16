Костомаров признался, что ему тяжело видеть себя на коньках

В августе Костомаров впервые после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп, вышел на публику на лед. Спортсмен появился перед зрителями в конце номера с участием его жены Оксаны Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

«Мне тяжело видеть себя на коньках, смотреть фото или видео. Слезы на глаза наворачиваются. Видишь, насколько совершенен человеческий организм и насколько он стал несовершенным в моей ситуации. Ног нет — еще ладно, можно справиться. Самое ужасное, что нет рук… Все твои движения, весь быт был построен на этом. Я набил татуировку на плече “Смерть — это часть жизни”, потому что это действительно так, и я с этим столкнулся», — сказал Костомаров в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.