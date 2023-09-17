Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент

Зачем вообще люди смотрят спорт? Ради эмоций. Только в спорте в прямом эфире можно испытать диапазон чувств от полной горечи до экстремальной эйфории буквально в несколько секунд. Кино? Возможно, но оно уже записано и не происходит в реальности. Музыка? Концерт редко сравнится с футбольным матчем по разнообразию сюжетов. Театр? Ни один театральный фестиваль не сделает такой же атмосферы, как чемпионат мира по футболу на Никольской.

Эмоции не могут быть казенными. Однако это именно то, что пытаются сейчас самым опасным образом сделать в фигурном катании. Кажется, мы вплотную подошли к моменту, когда фигуристу приходится бороться не за первые места и сложные прыжки, а еще и за право на самовыражение, не нарушающее никаких законов — ни формальных, ни моральных.

Rammstein под запретом

О чем идет речь? В субботу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в 12-тысячном «Мегаспорте» должен был выступать Петр Гуменник, возможно, лучший одиночник страны на данный момент. Он выиграл последний крупный турнир — финал «Гран-при России», а до этого на чемпионате страны показал с точностью до сотых одинаковый результат с победителем, но остался вторым.

Его выступление ждали особенно — в короткой программе он должен был показать прорывную программу под группу Rammstein — немецкую легенду метал-рока. Необычный выбор для фигурного катания — те, кто слушал музыку этого коллектива, поймут. Поэтому эксперимент было так интересно увидеть. Гуменник уже катал программу на летнем мастер-классе на курорте «Игора» в Ленинградской области. Мощно, с глубоким образом бога Солнца, насыщенной дорожкой шагов.

Однако в субботу он появился на льду «Мегаспорта» и… показал прошлогоднюю программу. Хотя, собственно, сам смысл мероприятия в том, чтобы показывать новое. А затем произошло еще более необъяснимое — Петр старательно не хотел говорить, почему так резко произошла перемена:

— Я хотел катать Rammstein, но по не зависящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа. Так обстоятельства сложились, больше не могу ничего сказать. Менять программу мы не хотели, но пришлось. Я это узнал за день до выезда на прокаты, и ничего лучше пока не придумали, прокатали прошлогоднюю. Будем надеяться, что разрешат и Rammstein мне прокатать, — сказал Гуменник и от многочисленных уточняющих вопросов ушел. Нет, не авторские права. Нет, программа всем специалистам понравилась.

Знающие люди дали понять — здесь не обошлось без политики. Это та самая, вне которой спорт, ну вы помните.

Яснее ситуация стала после слов матери Гуменника Елены matchtv.ru:

— Петя и вся наша команда — мы не смешиваем творчество и личность композитора или поэта. Так ведь можно далеко зайти, правда? Кто-то пил, кто-то крепостных женил насильно, кто-то был картежником. Я думаю, что многие люди так считают. Но музыку все-таки пришлось поменять, чтобы не вызывать ненужных эмоций у людей, которые не поддерживают это мнение, не могут разделить личность создателя и созданный им продукт. Так что теперь, думая над новой программой, прежде всего будем внимательно изучать биографии. Хотя при очень кропотливом исследовании, боюсь, что подходящий круг сузится. Но шутки в сторону, важно уважать чувства других, даже если они нам кажутся непонятными, — сказала Елена Гуменник.

Давление извне

Это только подтверждает информацию, которой поделились с «СЭ» несколько источников. Перед прокатами мне говорили о странностях с программами у мужчин, но без официального подтверждения Петра или его штаба писать об этом было неуместно. Теперь, когда есть недвусмыленные намеки, появляется понимание картины происходящего. Вероятно, нашлась некая «общественность», якобы оскорбленная фактом выступления под Rammstein, и она нашла поддержку в достаточно солидном кабинете, чтобы влиять на происходящее и, так сказать, обратиться с предложением, от которого сложно отказаться.

Возможно, вопрос еще удастся решить положительно кулуарно, но сама ситуация неприятная. Rammstein действительно имеет неоднозначную репутацию. Группа, с одной стороны, осудила начало СВО на Украине, но на Западе трудно найти более пророссийского артиста, чем Тиль Линдеманн. Он родом из ГДР, пел по-русски, неоднократно бывал в нашей стране и признавался ей в любви. По этому поводу прекрасно высказался сам Гуменник в интервью мне, комментируя личные скандалы вокруг Линдеманна: «Я разделяю автора и его творчество».

К словам мамы тоже добавить нечего — если мы встанем в позицию морализаторов, то нельзя ставить ни под «Анну Каренину», поэтому что Толстой насильник, ни, разумеется, под Чайковского (напомню, его композицию приняла Россия как замену гимну во время санкций).

Нельзя проглотить

Разделение музыкального сопровождения номеров в фигурном катании на «правильное» или «неправильное» исходя из политических взглядов или поступков автора произведения — крайне опасный прецедент, сильно напоминающий самые махровые времена советской цензуры. В данном случае даже не столь важно, что за общественность написала запрос — один блогер, группа неравнодушных или ценители Modern Talking, которые ненавидят «раммов». Русская культура и без того в сложнейшем положении по обе стороны границы. И в этот момент создаются непонятные проблемы русскому фигуристу, который абсолютно реально может выиграть чемпионат России и в случае снятия отстранения (а к этому медленно, но верно, идет) ковать славу российского спорта на международных соревнованиях.

Интересно, что он будет думать после столь настойчивых советов извне? Не захочет ли сменить спортивное гражданство, чтобы приносить медали другой стране? Нам мало уходов из наших сборных за последние полтора года? «Гуменник-гейт» и есть важнейшее событие прокатов сборной России. И фигурнокатательному сообществу надо сейчас проявить максимальную солидарность, а не устраивать самоцензуру, мол, уступим и на этот раз, работаем дальше.

В наших деятелей культуры и педагогов действительно есть тренд на некий добровольный отказ от пропаганды творчества иноагентов. Но, во-первых, Rammstein — не иноагент и не попал ни под какие санкции со стороны России. А, во-вторых, ключевое слово здесь — «добровольный». Неправильно позволить, чтобы некая группа не имеющих отношения к делу персонажей регулировала, под какую музыку кататься фигуристам, а под какую нет. Для этого есть институты внутри сообщества — федерация, тренеры, судьи. Если программа окажется неадекватной, они отфильтруют ее еще на стадии идеи.

Если эпизод с программой Гуменника будет проглочен, какова перспектива? В следующий раз кто-то оскорбится из-за Майкла Джексона — он из страны НАТО, надо запретить. Никаких песен в принципе на англосаксонских языках, да и на романских тоже. Оставить разве что аргентинский вариант испанского, раз они в БРИКС вступают. В итоге к 2026 году мы поедем на Олимпиаду с набором из «Яблочка», «Любэ» и казачьих переплясов? Никто не спорит — это тоже достойные варианты, но нельзя выключать себя из мировой музыкальной культуры по политическому принципу. Тем более когда на государственном уровне вроде бы достигнут консенсус — на международные соревнования надо ехать, никаких бойкотов и прочих диванных рецептов.