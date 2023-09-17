Костомаров показал видео разминки с мячом перед ледовым шоу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239384&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 17 сентября. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем телеграм-канале видео разминки, на котором спортсмен выполняет упражнения с футбольным мячом на новых протезах.

На видео Костомаров в компании чемпиона мира в парном катании Алексея Тихонова, бронзового призера Олимпиады в танцах на льду Максима Шабалина и двукратного чемпиона мира в танцах на льду Максима Ставиского удерживает мяч в воздухе.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.