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13:30 (мск), источник: ТАСС

Костомаров показал видео разминки с мячом перед ледовым шоу

На видео спортсмен удерживает мяч в воздухе.

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ТАСС, 17 сентября. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем телеграм-канале видео разминки, на котором спортсмен выполняет упражнения с футбольным мячом на новых протезах.

На видео Костомаров в компании чемпиона мира в парном катании Алексея Тихонова, бронзового призера Олимпиады в танцах на льду Максима Шабалина и двукратного чемпиона мира в танцах на льду Максима Ставиского удерживает мяч в воздухе.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.

22 августа Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера его супруги Оксаны Домниной. Позднее в пресс-службе шоу Авербуха сообщили ТАСС, что Костомаров примет участие во всех оставшихся мероприятиях сезона.

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