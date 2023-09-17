Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дармштадт
Боруссия М
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Марсель
Тулуза
00
Футбол. Первая лига
перерыв
Арсенал
Шинник
20
Футбол. Первая лига
перерыв
Ленинградец
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Альмерия
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
Сибирь
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Сокол
53
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Зенит
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Вердер
42
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Гавр
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Эмполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Челси
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Нант
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Брест
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Монпелье
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне
Сассуоло
42
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Лечче
11
Футбол. Первая лига
16:00
Кубань
Акрон
01
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
Енисей
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Осасуна
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Факел
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Монако
22
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Удинезе
00
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
Химки
31
Все события
Фоторепортажи
21«Факел» погасил ЦСКА
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
17:36 (мск), источник: ТАСС

Валиева поделилась мыслями о жизни после окончания карьеры фигуристки

Одним из вариантов своего развития спортсменка видит карьеру актрисы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Камила Валиева рассматривает несколько вариантов своего развития вне фигурного катания, одним из которых может быть карьера актрисы. Об этом она рассказала журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной России.

«Посмотрим, 17 лет — столько мыслей в голове, столько направлений, — сказала Валиева. — Почему говорила об актрисе? Мы на льду все актеры, мы на сцене и выдаем соответствующее настроение, это очень близко. Но актеры и актрисы — это связано с речью, это нужно развивать, просто так не приходит. Желание есть».

Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире, однако лишится титула в том случае, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне признает ее виновной в нарушении антидопинговых правил перед Играми. Слушания по этому делу пройдут в конце сентября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тарасова: Я была уверена в том, что CAS отклонит их запрос. При чем здесь американцы?
В "Реал Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь