Валиева поделилась мыслями о жизни после окончания карьеры фигуристки

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Камила Валиева рассматривает несколько вариантов своего развития вне фигурного катания, одним из которых может быть карьера актрисы. Об этом она рассказала журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной России.

«Посмотрим, 17 лет — столько мыслей в голове, столько направлений, — сказала Валиева. — Почему говорила об актрисе? Мы на льду все актеры, мы на сцене и выдаем соответствующее настроение, это очень близко. Но актеры и актрисы — это связано с речью, это нужно развивать, просто так не приходит. Желание есть».