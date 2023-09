Ученицы Тутберидзе в плохой форме. Лишь Валиева после тяжёлой болезни восхитила зал

Контрольные прокаты произвольных программ у женщин начались с неприятной новости: чемпионка России — 2022 Софья Акатьева снялась из-за проблем со здоровьем. Поэтому по иронии судьбы первой на лёд вышла фигуристка, пропустившая весь прошлый сезон из-за травм. Но Майя Хромых оказалась не из пугливых и поборола свой страх, постаравшись выложиться на полную и показать чувственный образ в соблазнительной постановке под песни My love и The devil you know певицы Kovacs. С технической точки зрения ученица Этери Тутберидзе была небезупречна: один прыжок в степ-аут, два падения, но зато какой гидроблейд показала она в конце! У спортсменки ещё будет время прибавить форму.