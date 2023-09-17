Тарасова ответила назвавшей Валиеву располневшей Рудковской
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила продюсеру Яне Рудковской, которая назвала российскую фигуристку Камилу Валиеву располневшей. Ее слова приводит Sport24.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила продюсеру Яне Рудковской, которая назвала российскую фигуристку Камилу Валиеву располневшей. Ее слова приводит Sport24.
«Рудковская какое отношение имеет к этому? Это вообще не ее дело! О чем тут говорить?» — заявила она. Тарасова добавила, что рост Валиевой и изменение ее форм нормально, так как она продолжает выступать на высоком уровне.
Ранее Рудковская в интервью «Спорт-экспрессу» заявила, что Валиева заметно прибавила в весе и ей нужно похудеть. «Камила стала очень сексуальной. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие», — заключила она.
15 сентября стало известно, что 26, 27 и 28 сентября Валиева примет участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи. Отмечается, что фигуристка требует вернуть ей золото чемпионата России-2022 и не аннулировать ее результаты.
На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.