Половина музыки русских фигуристов — от англоязычных исполнителей. Не все этим довольны
«СЭ» изучил музыкальное сопровождение программ наших спортсменов.
«СЭ» изучил музыкальное сопровождение программ наших спортсменов.
В выходные фигуристы сборной впервые представили программы нового сезона широкой публике. Интересен не только уровень технической подготовки и прыжки, но и музыкальные вкусы наших спортсменов.
Ввиду последних событий «СЭ» решил подсчитать, исполнителей каких стран предпочли российские фигуристы. Любопытная деталь: по итогам прокатов в зале для пресс-конференций «Мегаспорта» состоялось собрание с участием руководителей федерации и сборной и всех фигуристов, и, по нашей информации, на нем главный тренер сборной Елена Чайковская выражала озабоченность и недоумение тем, что фигуристы выбирают для выступлений зарубежную музыку. Мол, кататься в нынешних условиях внутрироссийского сезона лучше под русское, а если зарубежное — то под классику. Понятно, что это не имеет характер директивы — никто не будет массово за месяц переделывать программы. Но определенное настроение создается.
Итак, как распределился выбор композиций по паспорту исполнителей? Точные цифры подсчитать непросто, так как, во-первых, существуют многонациональные группы, во-вторых, часто музыку берут из голливудского фильма, что очевидно означает отсылку к американской культуре, но писали ее композиторы из других стран, а исполняли — вообще из третьих. Наконец, у многих фигуристов, особенно в произвольных программах, попурри из композиций, принадлежащих разным культурам. Мы считали либерально — упомянули все страны, которые так или иначе задействованы в той или иной программе. То есть когда Софья Шевченко и Андрей Ежлов выходят под Тину Тернер и Art of Noise, засчитываем по одному очку и США, и Великобритании. Но если выбран аккомпанемент «Шторм» Вивальди, пусть и в современной обработке, мы все же выбираем Италию — ассоциация в первую очередь с композитором, а не исполнителем.
Андрей Ежлов и Софья Шевченко
И довольно символично, что первое место в нашем рейтинге занимают… США. Наверное, это лучшее свидетельство принципа «кто музыку заказывает, тот и танцует» или, перефразируя, чья массовая культура в мире сильнее, тот и влияет на происходящие в нем процессы. Американские исполнители и композиторы так или иначе присутствуют 28 раз в тех программах, которые мы видели на прокатах. Один Майкл Джексон — четыре раза.
Вторую страну вы тоже можете угадать. Это страна, музыка которой в
Далее, что необычно, Германия — благодаря диджеям нового поколения и Бетховену. Музыкантов из этой страны выбирали 12 раз (13, если считать программу Петра Гуменника).
На четвертом месте Франция (8) — обогнала Россию благодаря вечному Шарлю Азнавуру.
Да, Россия, включая советское прошлое, только на пятом месте — хотя и это неплохой результат. Он тоже, правда, может вызвать вопросы. Перечислим все российские программы этого сезона:
Если у кого-то вызывает вопросы программа Туктамышевой под Sounduk — это белорусская группа, а Дарья Бояринцева/Роман Плешков выступают под Бетховена в исполнении Анны Федоровой, но это украинская пианистка, да и считать исполнителя классической музыки автором — все-таки сильная натяжка.
Вопросы, правда, может вызывать и Хачатурян (почему бы его не записать на Армению?), и песня «Аллилуйя» (но в данном случае она фигурирует в русском переводе), и Libertango, которое создал аргентинец Астор Пьяццола. Как видите, любые подобные подсчеты изрядно условны, но общие тенденции отследить можно.
Полностью таблица выглядит так:
1. США — 28
2. Великобритания — 19
3. Германия — 12
4. Франция — 8
5. Россия/СССР — 7
6. Италия — 6
7. Канада — 4
8−10. Нидерланды, Швеция, Ирландия — по 2
11−26. Белоруссия, Польша, Гватемала, Куба, Пуэрто-Рико, Южная Корея, Израиль, Австрия, Австралия, Финляндия, Норвегия, Индия, Венгрия, Швейцария, Новая Зеландия, ЮАР — по 1.
Александр Самарин
Для баланса мы подсчитали, сколько раз звучала музыка, ассоциирующаяся с Россией или СССР, на последнем чемпионате мира. Оказалось, очень немало. Основные тренды те же — американская музыка из фильмов, англоязычная популярная музыка, разве что с вкраплениями модного венгерского пианиста Балажа Хаваши или британца Labrinth. Из почти 250 программ (некоторые из них показаны не были, потому что не все участники прошли в произвольную) в заявках было 8 русских мелодий:
Конечно, 8 из 250 — капля в море и есть к чему стремиться. Но в мире фигурного катания остаются российские хореографы, тренеры и бывшие российские спортсмены. Рвать культурные связи в данном направлении точно не стоит.
Автор: Дмитрий Кузнецов