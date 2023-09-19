Половина музыки русских фигуристов — от англоязычных исполнителей. Не все этим довольны

В выходные фигуристы сборной впервые представили программы нового сезона широкой публике. Интересен не только уровень технической подготовки и прыжки, но и музыкальные вкусы наших спортсменов.

Руководство хочет больше русского

Ввиду последних событий «СЭ» решил подсчитать, исполнителей каких стран предпочли российские фигуристы. Любопытная деталь: по итогам прокатов в зале для пресс-конференций «Мегаспорта» состоялось собрание с участием руководителей федерации и сборной и всех фигуристов, и, по нашей информации, на нем главный тренер сборной Елена Чайковская выражала озабоченность и недоумение тем, что фигуристы выбирают для выступлений зарубежную музыку. Мол, кататься в нынешних условиях внутрироссийского сезона лучше под русское, а если зарубежное — то под классику. Понятно, что это не имеет характер директивы — никто не будет массово за месяц переделывать программы. Но определенное настроение создается.

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Итак, как распределился выбор композиций по паспорту исполнителей? Точные цифры подсчитать непросто, так как, во-первых, существуют многонациональные группы, во-вторых, часто музыку берут из голливудского фильма, что очевидно означает отсылку к американской культуре, но писали ее композиторы из других стран, а исполняли — вообще из третьих. Наконец, у многих фигуристов, особенно в произвольных программах, попурри из композиций, принадлежащих разным культурам. Мы считали либерально — упомянули все страны, которые так или иначе задействованы в той или иной программе. То есть когда Софья Шевченко и Андрей Ежлов выходят под Тину Тернер и Art of Noise, засчитываем по одному очку и США, и Великобритании. Но если выбран аккомпанемент «Шторм» Вивальди, пусть и в современной обработке, мы все же выбираем Италию — ассоциация в первую очередь с композитором, а не исполнителем.

Андрей Ежлов и Софья Шевченко

Америка набрала почти 50%

И довольно символично, что первое место в нашем рейтинге занимают… США. Наверное, это лучшее свидетельство принципа «кто музыку заказывает, тот и танцует» или, перефразируя, чья массовая культура в мире сильнее, тот и влияет на происходящие в нем процессы. Американские исполнители и композиторы так или иначе присутствуют 28 раз в тех программах, которые мы видели на прокатах. Один Майкл Джексон — четыре раза.

Вторую страну вы тоже можете угадать. Это страна, музыка которой в XX—XXI вв. еках также чрезвычайно популярна, — Великобритания. Ее мы насчитали 19 раз, и если бы не танцы, британцы шли бы вровень с американцами. Тут и Queen, и Radiohead, и современные музыкальные проекты.

Далее, что необычно, Германия — благодаря диджеям нового поколения и Бетховену. Музыкантов из этой страны выбирали 12 раз (13, если считать программу Петра Гуменника).

На четвертом месте Франция (8) — обогнала Россию благодаря вечному Шарлю Азнавуру.

Да, Россия, включая советское прошлое, только на пятом месте — хотя и это неплохой результат. Он тоже, правда, может вызвать вопросы. Перечислим все российские программы этого сезона:

Александр Самарин, «Яблочко»

Дмитрий Алиев, «А река течет» («Любэ»)

Софья Акатьева, «Маскарад» (Арам Хачатурян)

Елизавета Туктамышева, «Одиночество» (Игорь Крутой)

Аделия Петросян, «Февраль» (Леонид Левашкевич)

Григорий Федоров, «Аллилуйя» (Viva)

Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Libertango (Айдар Гайнуллин)

Если у кого-то вызывает вопросы программа Туктамышевой под Sounduk — это белорусская группа, а Дарья Бояринцева/Роман Плешков выступают под Бетховена в исполнении Анны Федоровой, но это украинская пианистка, да и считать исполнителя классической музыки автором — все-таки сильная натяжка.

Вопросы, правда, может вызывать и Хачатурян (почему бы его не записать на Армению?), и песня «Аллилуйя» (но в данном случае она фигурирует в русском переводе), и Libertango, которое создал аргентинец Астор Пьяццола. Как видите, любые подобные подсчеты изрядно условны, но общие тенденции отследить можно.

Полностью таблица выглядит так:

1. США — 28

2. Великобритания — 19

3. Германия — 12

4. Франция — 8

5. Россия/СССР — 7

6. Италия — 6

7. Канада — 4

8−10. Нидерланды, Швеция, Ирландия — по 2

11−26. Белоруссия, Польша, Гватемала, Куба, Пуэрто-Рико, Южная Корея, Израиль, Австрия, Австралия, Финляндия, Норвегия, Индия, Венгрия, Швейцария, Новая Зеландия, ЮАР — по 1.

Александр Самарин

Россию в мире не игнорируют

Для баланса мы подсчитали, сколько раз звучала музыка, ассоциирующаяся с Россией или СССР, на последнем чемпионате мира. Оказалось, очень немало. Основные тренды те же — американская музыка из фильмов, англоязычная популярная музыка, разве что с вкраплениями модного венгерского пианиста Балажа Хаваши или британца Labrinth. Из почти 250 программ (некоторые из них показаны не были, потому что не все участники прошли в произвольную) в заявках было 8 русских мелодий:

Джейсон Браун (США) — Melancholy, Алексей Косенко

Сота Ямамото (Япония) — Концерт для фортепиано с оркестром № 2, Сергей Рахманинов

Изабо Левито (США) — «Мой ласковый и нежный зверь», Евгений Дога

Брэди Теннелл (США) — Michigan 7, Кирилл Рихтер

Янна Юркинен (Финляндия) — саундтрек к фильму «Сказка странствий», Альфред Шнитке

Анастасия Грачева (Молдавия) — Nextango, Алексей Айги

Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — произведения Сергея Рахманинова

Гаухар Наурызова/Бойсангур Датиев (Казахстан) — Mechanisms, Silent Sky, Кирилл Рихтер и Илья Бешевли

Также Александра Фейгин (Болгария) выступала под саундтреки из британско-американского фильма «Онегин».

Конечно, 8 из 250 — капля в море и есть к чему стремиться. Но в мире фигурного катания остаются российские хореографы, тренеры и бывшие российские спортсмены. Рвать культурные связи в данном направлении точно не стоит.