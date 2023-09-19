Пурга в эфире. Не Загитова главный кринж контрольных прокатов, её соведущий был ещё хуже!

К критике Алины Загитовой в роли ведущей все давно привыкли. На минувших контрольных прокатах в «Мегаспорте» она снова отличилась ораторским мастерством в отрицательном смысле. Нелестные отзывы от конструктивных до откровенно хейтерских росли в соцсетях все выходные. А ведь олимпийская чемпионка призналась, что очень старалась угодить болельщикам!

Не угодила. Традиционно.

Но куда больше поразил со знаком минус её соведущий Максим Траньков. Если огрехи Алины по большому счёту заключались в речевых ошибках и периодически нечётком произношении, то Траньков конкретно забыл обо всякой тактичности.

Неуместные вопросы, постыдные комментарии, шуточки на тему сексуальности несовершеннолетних фигуристок… И всё это в эфире главного телеканала страны!

Из Загитовой намеренно лепят образ ведущей-глупышки?

То, что ведущие не дадут болельщикам заскучать на контрольных прокатах, стало ясно с самого начала. На самом деле, лучше бы дали: может, желающих покинуть трибуны или вырубить трансляцию было бы меньше. Кто-то, вполне возможно, так и поступил. Лучше потом как-нибудь ознакомиться с новыми программами спортсменов, чем терпеть многочасовую нелепость из уст Алины Загитовой и Максима Транькова.

«Мы рады приветствовать вас на открытии сезона, и это будет безызбежно роскошно!» — провозгласила Загитова в приветственном слове.

МАКСИМ ТРАНЬКОВ И АЛИНА ЗАГИТОВА | Источник: РИА "Новости"

Зачем возводить давнюю оговорку Алины на пьедестал остроумия — никто не ответит. Неужели великой спортсменке нравится постоянно играть роль милой глупышки? Пусть она и путается порой в словах, но интеллектом явно не обделена.

Достаточно вспомнить, как Алина мастерски вышла из опасной ситуации в произвольной на Олимпиаде в Пхёнчхане. Замешкавшись после первого тройного лутца, она не смогла выполнить запланированный каскад с тройным риттбергером. Татьяна Тарасова тогда посчитала, что юная воспитанница Тутберидзе останется без коронного элемента. Алина же быстро сообразила, где ей прицепить несостоявшийся риттбергер, и выиграла олимпийское золото.

Отсутствие обширного словарного запаса не равно отсутствию интеллекта. Может быть и так, что Алине легче изъясняться письменно, нежели устно. Недаром, когда она поступала в РАНХиГС и сдавала творческий экзамен в виде эссе, преподаватели положительно отзывались о её работе. Однако перед камерой Алина теряется из-за волнения, и на этой основе Первый канал уверенно лепит образ недалёкой красотки.

Девушка, в свою очередь, то ли поддерживает такую стратегию, то ли искренне верит, что речевых ляпов у неё не так уж и много, а масштабы этих оплошностей раздувают злостные хейтеры.

В итоге Алина пополнила русский язык уже кучей неологизмов. Помимо «безызбежности», в народе крепко закрепилось «самими сабими». На контрольных прокатах об этой креативной фразе фигуристки напомнил Максим Траньков:

«Чудо — это ты, Алиночка, ведь мы остаёмся самими сабими!» — воскликнул Траньков в эфире Первого канала.

Говорил вроде в шутку, но желания смеяться не возникало. Чувствовалось, что из спортивного мероприятия делают даже не шоу, а подлинный фарс. Дальнейшие события это подтвердили: уставших после выступлений спортсменов пытали глупыми вопросами и ставили в неловкое положение.

Траньков шутил, махнув рукой на тактичность

За капустник на контрольных прокатах в большей степени отвечал именно Максим Траньков. Выдавал в прямом эфире такие перлы, что хотелось заткнуть уши.

«Самая загорелая пара российского фигурного катания, — встретил Траньков после короткой программы Карину Акопову и Никиту Рахманина. У партнёра затем поинтересовался, чем тот занимался, пока Карина восстанавливалась после травмы спины: — Ты помогал своей партнёрше или, может, чиллил на пляже?».

Карину он вынудил оценить внешние перемены их тренера Фёдора Климова: «Меня недавно заставили сбрить мою прекрасную бороду. А как вот вашего тренера Фёдора оценивают с его косой на бороде?».

Алине Горбачёвой Максим, естественно, припомнил недавний побег: «Алина, привет, искали тебя — наконец-то нашли!» А вдохновившись её программой на тему пустыни, пожелал успехов на соревнованиях в какой-то сомнительной форме: «Надеюсь, медали в этом сезоне не утекут, как песок, сквозь пальцы».

АЛИНА ГОРБАЧЁВА | Источник: Чемпионат.com

Беседуя с Алёной Косторной и Георгием Куницей, Траньков рассказал о важности роли партнёрши в спортивной паре, но при этом опустил на дно функцию партнёров: «Партнёр — это просто домкрат, который должен не облажаться в нужном месте в нужное время». Девушки, конечно, рулят и подвергаются огромному риску в парном катании, но парней-то зачем принижать?

Максим не постеснялся «пройтись» в эфире Первого и по своим ученикам Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову, которые в контрольных прокатах не участвовали, но о завершении карьеры не объявляли. Когда Лиза Осокина с сожалением отметила, что известная пара сейчас не выступает, Траньков не согласился: «Как это не выступают? Они выступают, просто в другом месте и с другими целями».

Загитова старалась не отставать от Транькова

Загитова тоже поддерживала атмосферу бескрайнего веселья, но на фоне Транькова куда чаще удерживалась в рамках приличий. Конфузы у неё в основном случались непроизвольно. Намеренно Алина вряд ли решила бы зацепить чем-то спортсменов. Складывалось впечатление, что она просто стремится не отставать от коллеги. Потом же жалела о необдуманно брошенных вопросах и фразах.

«В любой паре важна “химия”, что вы себе поставили по химии?» — смущённо спросила Загитова у танцевального дуэта Хаврониной/Нарижного.

Александре Степановой и Ивану Букину, которые оба являются родителями, Алина задала, на первый взгляд, вполне нормальный вопрос: «Ребят, расскажите, пожалуйста, как молодые родители: дети смотрят на ваши выступления?» Вот только дочке Саши всего полгода, а сыну Вани — меньше двух лет.

АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВА И ИВАН БУКИН | Источник: Чемпионат.com

Озадачивала Алина фигуристов часто. Общение с ней оказалось не меньшим испытанием, чем выступление с новыми программами.

«Матвей, расскажи, пожалуйста, какие слова или звуки ты издаёшь, когда падаешь?» — попросила Загитова Ветлугина.

«Мне кажется или у тебя седина появилась?» — пошутила над Ильёй Яблоковым.

У Ксении Синицыной Алина выведывала секрет поддержания формы. Начала с восхищения шикарным прессом, но закончила намёком на вынужденную голодовку: «Скажи, пожалуйста, как ты поддерживаешь фигуру? Ну, секретики какие-то раскрой: тренировки, правильное питание или ты вообще не ешь, как Саша Степанова?».

Покинув большой спорт в 17 лет, Алина, видимо, никак не может понять, зачем другие катаются долго. Или, наоборот, жалеет, что рано ушла. Но ни то, ни другое не оправдывает подколки участников контрольных прокатов по поводу возраста.

«Лиза, скажи, не скучно вообще без ровесниц выступать?» — со смешком поинтересовалась Алина у Туктамышевой.

«В этом сезоне ты будешь на пьедестале на каждых соревнованиях? Или всё-таки будешь давать дорогу молодым?» — адресовала Саше Самарину.

При этом в соцсетях Алина сообщила, что работала старательно: «Сегодня был какой-то сумасшедший и эмоциональный день. В общем, я дожила. Надеюсь, вам понравилось. Я очень старалась».

Вместе озвучили сексуальность программы Валиевой

Самым неловким моментом работы обоих ведущих контрольных прокатов, наверное, стало интервью с Камилой Валиевой после проката всеми одиночницами коротких программ. В новой постановке под I see red она действительно невероятно женственна, и ей очень идёт красное платье, но поднимать тему сексуальности несовершеннолетней спортсменки — определённо перебор. У Камилы глаза округлились, когда Траньков и Загитова вместе назвали её короткую «секси». Наверное, ей хотелось сбежать, как и всем, кто наблюдал эту сцену.

«Расскажи немного про свою короткую программу», — начал безобидно Траньков.

«Ну, она была очень…» — Загитова не была уверена, какой эпитет подобрать. Но с поддержкой Транькова решила рискнуть, и они вместе выдали: «Секси!».

КАМИЛА ВАЛИЕВА | Источник: Чемпионат.com

Траньков продолжил смущать достойно ответившую Валиеву: «Очень сложно абстрагироваться, особенно, я думаю, мужскому населению, когда ты в таком красном платье так здорово катаешься».

Но сложно абстрагироваться было не только мужчинам, а всем болельщикам в «Мегаспорте» и у экранов. И не от образа повзрослевшей Камилы в короткой программе, а от бесконечных прибауток ведущих. К счастью, всё это закончилось, и впереди нас ждут нормальные соревнования.

Хотя жаль, что нельзя нажать кнопку и стереть из памяти «разговорную» часть этих контрольных прокатов.