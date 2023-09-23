Тарасова: «В Госдуме наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника»

«Не знаю, почему люди боятся говорить на тему музыки Петра Гуменника. Я, например, вообще не понимаю, почему ему заменили музыку. В ней же ничего криминального. Это просто музыка. Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».