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13:58 (мск), источник: ТАСС

Костомаров рассказал, как началась его болезнь

ТАСС, 23 сентября. Первые симптомы болезни у олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова появились в самом начале 2022 года. Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ.

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Источник: Кадр из трансляции

«Оксана [Домнина] (супруга Костомарова — прим. ТАСС) 30 декабря заболела, у нее была температура 39,5, с этой температурой будет трудно выступать [на шоу], она начала пить антибиотики, со мной все было хорошо, мы начали выступать после Нового года, — сказал Костомаров. — Близкий контакт был с ней, я же с ней катаюсь, думаю, где-то подцепил. Болело плечо, старая травма, почему-то обострилась. Приходилось после Нового года делать уколы, я тоже начал подкашливать. Сделали укол, выпил обезболивающие, вроде все прошло — кроме кашля не было симптомов».

Он отметил, что болезнь обострилась ближе к концу новогодних праздников. «Числа 8-го [января], когда мы закончили выступление, говорю Оксане, что мы соберемся с друзьями — мы часто ходили в баню, купались в проруби. Вполне вероятно, что накопление моей болезни, ее “забивание” обезболивающими ослабило иммунитет. Я попарился, залез в прорубь, поехал домой на такси. Кашлял, как из трубы, не мог откашляться. Дома это продолжалось, начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно. Думал, вызовем скорую, поставят капельницу, все закончится. Сделали мазки на ковид — ничего нет, но сказали, надо ехать в больницу, чтобы сделать процедуры», — рассказал фигурист.

«Меня привозят в больницу, я помню палату, где лежит много человек с разными заболеваниями. Потом произошло то, что произошло. Я приехал, лег на постель и все. Потом, насколько я знаю, меня начали подсоединять к аппарату, потом, оказывается, что ЭКМО — единственный аппарат, который мог спасти мне дыхание», — добавил Костомаров.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, впоследствии ему ампутировали обе стопы. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера Домниной.

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