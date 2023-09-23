«Меня поджигают будто спичку, я исчезаю». Костомаров рассказал о кошмарных снах во время госпитализации
Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, как ему во сне приходил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, как ему во сне приходил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Меня начали подключать к аппарату. Насколько я знаю, я задыхался все равно. Меня подключили к ИКМО. И тогда меня доставили в Коммунарку. Тоннеля не видел, были странные сны, когда я глубоко под водой, когда ты не можешь найти выход, чтобы вдохнуть. Самый ужасный сон — я стою один на даче, смотрю на себя со стороны, и кто-то меня снимает. Я в шапке… И тут меня поджигают будто спичку. И шапка падает на ботинки, я исчезаю. До мурашек. И секунд через 30 происходит обратное — и вот я уже стою. Я потом убеждал Оксану, что у меня есть на телефоне видео этого сна. Видимо, я был конкретно близко к смерти и потом вылез. Дважды во сне меня награждал Кадыров, вешал бронежилет и давал автомат, значок Героя России», — сказал Костомаров в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».
В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.