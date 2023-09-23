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14:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Меня поджигают будто спичку, я исчезаю». Костомаров рассказал о кошмарных снах во время госпитализации

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, как ему во сне приходил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Меня начали подключать к аппарату. Насколько я знаю, я задыхался все равно. Меня подключили к ИКМО. И тогда меня доставили в Коммунарку. Тоннеля не видел, были странные сны, когда я глубоко под водой, когда ты не можешь найти выход, чтобы вдохнуть. Самый ужасный сон — я стою один на даче, смотрю на себя со стороны, и кто-то меня снимает. Я в шапке… И тут меня поджигают будто спичку. И шапка падает на ботинки, я исчезаю. До мурашек. И секунд через 30 происходит обратное — и вот я уже стою. Я потом убеждал Оксану, что у меня есть на телефоне видео этого сна. Видимо, я был конкретно близко к смерти и потом вылез. Дважды во сне меня награждал Кадыров, вешал бронежилет и давал автомат, значок Героя России», — сказал Костомаров в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

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