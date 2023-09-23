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15:16 (мск), источник: ТАСС

Домнина: врачи не давали Костомарову шансов на выживание

ТАСС, 23 сентября. Врачи, лечившие олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, считают, что его спасение от смерти равносильно чуду. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала бронзовый призер Олимпиады 2010 года в танцах на льду, супруга спортсмена Оксана Домнина.

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Источник: РИА "Новости"

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, впоследствии ему ампутировали обе стопы. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера Домниной.

«Рома кашлял, начали переживать, возможно, что-то с сердцем, вызвали скорую, чтобы подстраховаться, даже не могла себе предположить, что это надолго, — сказала Домнина. — Роман уехал, позвонил, сказал, что кладут в больницу. Звоню в больницу, говорят, что он в кардиореанимации, я сразу же звоню маме Романа, она связалась с Татьяной Навкой, начали искать, как что происходит, в каком Роман состоянии. Потом сказали, что Роман на ИВЛ, планируют поставить ЭКМО, поскольку он на грани. Диагноз сказали: пневмония с поражением около 90% легких. Потом я узнала, что его сразу же подключили на ИВЛ».

«Из-за того, что был полностью ослаблен иммунитет, мне сказали, что с такими анализами не живут. У него был обнаружен гнойный стрептококк, который дал поражение конечностей. Это стечение обстоятельств, он дал сепсис, из-за того, что легкие не справлялись, начали отказывать органы. Мне никто не говорил, что шансов выжить мало, об этом я узнала, когда он начал приходить в себя. Мне говорили, что все плохо, но он справляется, держится, потом мне сказали, что-то, что он выжил, — это чудо. Был собран консилиум врачей, вели лечение разные врачи, ни один врач не давал шансов. Про ампутацию заговорили на третий день [после попадания в больницу]», — добавила супруга олимпийского чемпиона.

«Спасает, что рядом жена и дети»

Костомаров также рассказал о том, как ему сообщили, что нужна операция. «Когда сказали эту ужасную вещь, что нужно мое согласие на ампутацию стоп ног и кистей рук, тянуть нельзя, нужна операция, я заплакал. Потому что я бы зарыдал, закричал, я не верил в это. Это обрезало всю мою жизнь в корне. Она стала, мягко говоря, более тяжелой», — сказал он.

«Очень сильно мне помогла моя [бывшая] партнерша Татьяна Навка, чтобы меня перевезли в хорошую больницу, за мной был хороший уход, грех жаловаться. Но морально это не облегчает, спасает то, что рядом со мной моя жена, мои дети, они заботятся обо мне. Все равно я еще должен принимать лекарства для головы, успокоительные, они, наверное, облегчают мое состояние» — отметил фигурист.

Костомаров и Навка стали победителями Олимпийских игр 2006 года в Турине, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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