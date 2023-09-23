Роман Костомаров рассказал, сколько денег потратил на протезы после ампутации

В начале года Костомаров перенес страшную болезнь, которая привела к частичной ампутации рук и ног.

— Сколько стоит такая рука?

— 2 миллиона. Это еще самое простое, российское производство. Иностранные — от четырех миллионов. Механические, которые на тросиках, почти ничего не делают. А это — бионика.

Пока только учимся. Даже еще не использую постоянно. Нужно как ботинки разносить, — заявил Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.