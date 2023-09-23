Роман Костомаров рассказал, сколько денег потратил на протезы после ампутации
Прославленный российский фигурист Роман Костомаров рассказал, сколько денег потратил на свои протезы для конечностей.
Прославленный российский фигурист Роман Костомаров рассказал, сколько денег потратил на свои протезы для конечностей.
В начале года Костомаров перенес страшную болезнь, которая привела к частичной ампутации рук и ног.
— Сколько стоит такая рука?
— 2 миллиона. Это еще самое простое, российское производство. Иностранные — от четырех миллионов. Механические, которые на тросиках, почти ничего не делают. А это — бионика.
Пока только учимся. Даже еще не использую постоянно. Нужно как ботинки разносить, — заявил Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
46-летний Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, 2-кратным чемпионом мира, 3-кратным чемпионом Европы в танцах на льду.