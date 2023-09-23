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17:00 (мск), источник: Sport24

Роман Костомаров рассказал, сколько денег потратил на протезы после ампутации

Прославленный российский фигурист Роман Костомаров рассказал, сколько денег потратил на свои протезы для конечностей.

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Источник: Sport24

В начале года Костомаров перенес страшную болезнь, которая привела к частичной ампутации рук и ног.

— Сколько стоит такая рука?

— 2 миллиона. Это еще самое простое, российское производство. Иностранные — от четырех миллионов. Механические, которые на тросиках, почти ничего не делают. А это — бионика.

Пока только учимся. Даже еще не использую постоянно. Нужно как ботинки разносить, — заявил Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

46-летний Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, 2-кратным чемпионом мира, 3-кратным чемпионом Европы в танцах на льду.

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