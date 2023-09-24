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10:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще одна российская фигуристка отказалась выступать под Rammstein

Российская фигуристка Таисия Проскурякова высказалась о выступлении под Rammstein. Ее слова приводит Матч ТВ.

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Источник: РИА "Новости"

23 сентября спортсменка выступила на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве. Один из фрагментов музыкального сопровождения представленной ею короткой программы — песня Sonne. Однако позднее фигуристка сообщила, что в дальнейшем музыка будет изменена. «Решение тренерского штаба», — объяснила она.

Ранее еще один российский фигурист — Петр Гуменник — был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России.

После этого трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина посоветовала Гуменнику аккуратнее подбирать музыку к программам, а заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала придурком человека, который написал жалобу на спортсмена.

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