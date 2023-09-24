Еще одна российская фигуристка отказалась выступать под Rammstein

23 сентября спортсменка выступила на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве. Один из фрагментов музыкального сопровождения представленной ею короткой программы — песня Sonne. Однако позднее фигуристка сообщила, что в дальнейшем музыка будет изменена. «Решение тренерского штаба», — объяснила она.

Ранее еще один российский фигурист — Петр Гуменник — был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России.