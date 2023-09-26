Суд по «делу Валиевой»: где пройдет и когда все это закончится?

Судьба олимпийского золота командного турнира фигуристов в Пекине-2022 — основной камень преткновения на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые пройдут с 26 по 28 сентября в Лозанне. Причиной для разбирательств стала положительная проба россиянки Камилы Валиевой на запрещенный препарат триметазидин, сданная на чемпионате России 25 декабря 2021 года. После этого 15-летняя (на тот момент) спортсменка, не зная о своих допинговых проблемах, выиграла чемпионат Европы и помогла национальной команде стать первой на Олимпиаде. И теперь судьи планируют выяснить степень вины или халатности девушки в этом инциденте. В деле масса нюансов и подводных камней, а главное — имеется политический фон. И абстрагироваться от давления со всех сторон арбитрам будет очень непросто.

Регламент слушаний

Сторонами процесса, помимо Валиевой, являются РУСАДА и его дисциплинарный комитет, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU). Заявку на участие также подавала сборная США по фигурному катанию, но ей было отказано. Часть заинтересованных сторон, в том числе российская фигуристка, планируют участвовать в слушаниях по видеосвязи. На месте будут работать адвокаты. В одном деле собрано сразу три иска — в них с разных позиций оспаривается вердикт дисциплинарного комитета РУСАДА от 14 декабря 2022 года (признать Валиеву невиновной, но лишить звания чемпионки страны).

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В состав суда по традиции вошли три арбитра — британец Джеймс Дрейк (председатель), американец Джеффри Мишкин (выбран стороной обвинения) и француз Матье Мезоннёв (выбран российскими представителями). Интересы ВАДА представляют швейцарские юристы, РУСАДА защищает британец Грэм Артур. Имена адвокатов Валиевой и ISU засекречены в связи тем, что дело объявлено конфиденциальным. Из-за того, что Камила в момент нарушения была несовершеннолетней, она попадает в категорию «защищенных лиц» и может рассчитывать на некоторые поблажки. Одно из них — закрытый характер слушаний и, возможно, ограничения при публикации мотивировочной части приговора.

Аргументы сторон будут представлены на протяжении трех дней. Арбитраж оставляет за собой право продлить процесс еще и на 29 сентября. Однако сразу после окончания заседаний никаких внятных комментариев не последует. Вердикт огласят через несколько месяцев — в лучшем случае до западного Рождества. А пока приговор не озвучен, Валиева имеет возможность продолжить карьеру — в частности, выступать на этапах «Гран-при России». После публикации решения оно станет окончательным — оспорить в федеральном трибунале Швейцарии можно только процедурные моменты.

Позиции сторон

ВАДА требует признать Валиеву виновной по всем статьям и назначить ей максимально возможное наказание в четыре года дисквалификации с аннулированием всех результатов с 25 декабря 2021 года. При таком раскладе Камила теряет не только титул чемпионки России-2022, но и звание чемпионки Европы-2022, а вся наша сборная — золото Олимпиады-2022 в командном турнире.

ISU предлагает компромиссный вариант — дисквалифицировать россиянку на два года, но при этом ее личной вины и халатности не признавать. Подобное решение позволит девушке и сборной России сохранить свои титулы. Правда, двухлетнее отстранение, учитывая короткий пик формы одиночниц, возможно, поставит крест на спортивных перспективах звездной фигуристки и окончательно отправит ее в ледовые шоу.

РУСАДА, не согласившись с собственным дисциплинарным комитетом, выдвинуло довольно странную претензию — в том, что Камиле не был объявлен выговор. Однако понятно, что это технический момент — ради того, чтобы наше агентство приняло участие в слушаниях.

Сама Валиева не согласна даже с фактом нарушения правил и требует вернуть себе титул чемпионки России-2022, не говоря уже о золоте ЧЕ и Олимпиады. Правда, полное оправдание в нынешней ситуации маловероятно. Суд в Лозанне вообще склонен к компромиссным решениям, и крайне редко однозначно становится на чью-либо сторону. А в «деле Камилы» слишком много противоречивых интересов плюс присутствует не самый благоприятный геополитический фон.

История вопроса

Вкратце суть дела, которое тянется с февраля 2022-го. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что российская спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Извещение о результате тестирования пришло только 9 февраля 2022-го (что является нарушением стандартов по срокам — виновата Стокгольмская лаборатория). К тому времени Валиева уже успела выиграть чемпионат Европы и командный турнир Олимпиады в составе нашей сборной. МОК, ВАДА и ISU не хотели допускать фигуристку на личный турнир Игр-2022, но CAS принял сторону спортсменки. Юная звезда стала в Пекине первой в короткой программе, но, не выдержав давления, неудачно выступила в произвольной, заняв итоговое четвертое место.

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Положительное решение выездной коллегии о допуске россиянки на Игры-2022 вовсе не означает, что CAS признал ее невиновность. Ведь это случилось еще до начала расследования, которое заняло у РУСАДА целых полгода. А после его сбора всех документов дисциплинарный комитет российского агентства (ДАК) не мог определиться с решением вплоть до декабря 2022 года. Все насколько затянулось, что ВАДА попыталось забирать дело у российской стороны и напрямую передать его в CAS. Но в Москве в последний момент успели вынести вердикт, который тут же засекретили. О том, что Камилу не дисквалифицировали, можно было догадаться только по косвенным признакам — она продолжала выступать на внутренних стартах.

В январе 2023 года ВАДА решило нарушить конфиденциальность «защищенного лица», объявив, что ДАК не нашел «вины и халатности фигуристки», и с данной формулировкой в Монреале категорически не согласились, потребовав максимального наказания. Впрочем, судить о ситуации со стороны исключительно сложно, ведь практически все, что сейчас известно об обвинениях в адрес Камилы, содержалось в вердикте выездной панели CAS полтора года назад. Тогда арбитры пришли к выводу, что «низкая концентрация вещества и отрицательные допинг-пробы, взятые до и после положительной пробы, указывают на то, что спортсменка не принимала триметазидин для достижения терапевтического эффекта и улучшения спортивных результатов» и что «попадание запрещенного вещества в организм спортсменки с высокой долей вероятности связано с контаминацией» (непредумышленным смешением допинга с обычной пищей).

Какие могут быть варианты вердикта?

Очевидно, что адвокаты Валиевой будут педалировать ее статус «защищенного лица», который позволяет переложить вину с несовершеннолетнего спортсмена на его персонал (тренеров или врачей). Кроме того, всем понятно, что триметазидин результатов в фигурном катании не улучшает. А случаев, когда обвиняемых полностью или частично оправдывали на почве «случайного» приема запрещенки, — сотни. Если бы «дело Камилы» не влияло на распределение олимпийских медалей, можно было ожидать символического наказания (например, отстранения до конца текущего сезона с сохранением прежних результатов).

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Однако в лишении сборной России первого места на Олимпиаде-2022 сильно заинтересованы американцы, которым перейдет золото Игр в случае аннулирования результатов Камилы со дня нарушения. Кроме того, ВАДА будет счастливо от нового унижения нашей страны, которую позиционирует как «империю зла». В этих обстоятельствах любое мягкое решение превращает арбитров в «пособников России» со всеми вытекающими политическими последствиями. Поэтому вердикт может оказаться самым неожиданным и изощренным.