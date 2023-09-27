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21:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Завершился второй день слушаний в CAS по делу Валиевой

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Лозанне завершился второй день слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает журналистка USA Today Кристин Бреннан в своем аккаунте в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).

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Источник: Reuters

Рассмотрение дела по существу стартовало во вторник, 26 сентября. По информации источника, в первый день слушаний Валиева, которая предпочла не присутствовать на слушаниях лично, что разрешено регламентом, дала показания по видеосвязи. Также во вторник были заслушены вступительные заявления сторон и показания свидетелей. В среду в суде выступили эксперты. Оба дня слушания длились на два часа дольше ожидаемого времени и завершились в 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Дело россиянки рассматривают три арбитра — председатель комиссии британец Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин, который был номинирован в члены коллегии Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также француз Матье Мезоннёв, номинированный стороной Валиевой. Слушания продлятся 28 сентября, резервным днем является 29 сентября.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года в день произвольной программы чемпионата России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира Олимпиады, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу, а команда США заняла второе место.

После соответствующего расследования дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА вынес вердикт «отсутствие вины или халатности» и не наложил на спортсменку никакого наказания, однако аннулировал результат чемпионата России. WADA передало дело Валиевой в CAS, к нему в качестве сторон присоединились ISU и РУСАДА. Из-за допингового дела Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не награждать спортсменов медалями до вынесения окончательного вердикта.

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