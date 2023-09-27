Завершился второй день слушаний в CAS по делу Валиевой

Рассмотрение дела по существу стартовало во вторник, 26 сентября. По информации источника, в первый день слушаний Валиева, которая предпочла не присутствовать на слушаниях лично, что разрешено регламентом, дала показания по видеосвязи. Также во вторник были заслушены вступительные заявления сторон и показания свидетелей. В среду в суде выступили эксперты. Оба дня слушания длились на два часа дольше ожидаемого времени и завершились в 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Дело россиянки рассматривают три арбитра — председатель комиссии британец Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин, который был номинирован в члены коллегии Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также француз Матье Мезоннёв, номинированный стороной Валиевой. Слушания продлятся 28 сентября, резервным днем является 29 сентября.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года в день произвольной программы чемпионата России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира Олимпиады, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу, а команда США заняла второе место.