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18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СAS отложил слушания по делу Валиевой

CAS отложил слушания по делу фигуристки Валиевой до 9 ноября.
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Источник: Reuters

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложено и будет возобновлено 9−10 ноября, сообщается в релизе на официальном сайте CAS.

Первые слушания по делу Валиевой прошли в Лозанне 26−28 сентября. Коллегия арбитров заслушала показания сторон, экспертов и свидетелей. По итогам заседаний арбитры постановили подготовить дополнительную документацию для рассмотрения сторон, что стало причиной переноса слушаний на новые даты.

Показания в CAS за прошедшие три дня слушаний дали сама Валиева, выступившая по видеосвязи, представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU), а также Всемирного антидопингового агентства (WADA). Следствие должно быть завершено на слушаниях 9−10 ноября, после чего коллегия арбитров подготовит свой вердикт по делу.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира Олимпиады, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу, а команда США заняла второе место.

После соответствующего расследования дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА вынес вердикт «отсутствие вины или халатности» и не наложил на спортсменку никакого наказания, однако аннулировал результат чемпионата России. WADA передало дело Валиевой в CAS, к нему в качестве сторон присоединились ISU и РУСАДА. Из-за допингового дела Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не награждать спортсменов медалями до вынесения окончательного вердикта.

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