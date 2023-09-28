СAS отложил слушания по делу Валиевой

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложено и будет возобновлено 9−10 ноября, сообщается в релизе на официальном сайте CAS.

Первые слушания по делу Валиевой прошли в Лозанне 26−28 сентября. Коллегия арбитров заслушала показания сторон, экспертов и свидетелей. По итогам заседаний арбитры постановили подготовить дополнительную документацию для рассмотрения сторон, что стало причиной переноса слушаний на новые даты.

Показания в CAS за прошедшие три дня слушаний дали сама Валиева, выступившая по видеосвязи, представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU), а также Всемирного антидопингового агентства (WADA). Следствие должно быть завершено на слушаниях 9−10 ноября, после чего коллегия арбитров подготовит свой вердикт по делу.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира Олимпиады, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу, а команда США заняла второе место.