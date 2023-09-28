Месяц неизвестности: суд Лозанны перенес слушания по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) объявил о переносе слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиняемой в употреблении запрещенных веществ. Процесс должен был завершиться 29 сентября, но теперь состоится не раньше начала ноября. Спортивный юрист Артем Пацев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, как это скажется на итоговом решении по делу.

Слушания по делу российской фигуристки, чемпионки Европы 2022 года и участницы Олимпийских игр в Пекине Камилы Валиевой были перенесены из-за того, что арбитры по делу распорядились подготовить дополнительную документацию.

«Cлушания возобновятся 9 и 10 ноября 2023 года в Лозанне. Тогда будет завершена процедура представления доказательств и коллегия заслушает заключительные заявления сторон», — говорится в сообщении на официальном сайте CAS.

О том, что в организме спортсменки находится запрещенное вещество, стало известно во время соревнований в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. После того как Валиева выступила в короткой и произвольной программах в командном турнире, где фигуристы РФ в итоге заняли первое место, выяснилось, что 25 декабря 2021 года на чемпионате России в Красноярске спортсменка сдала положительный тест на триметазидин. Из-за этого церемония награждения призеров в командном первенстве на ОИ-2022 так и не состоялась.

Нарушение или нет?

По словам источника РИА Новости, фигуристка получила уведомление о нарушении допинговых правил от личного тренера:

«Уведомление пришло сперва в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК). После этого была проинформирована тренер спортсменки Этери Тутберидзе. Это процессуальное нарушение».

Однако, по мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, в этом нет ничего противозаконного.

«То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением. Тот, кто отобрал пробу, как ответственная за обработку результатов организация, был обязан известить спортсменку», — пояснила эксперт.

WADA настаивает на дисквалификации Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое является инициатором процесса, продолжает настаивать на четырехлетнем отстранении спортсменки от соревнований и лишении всех наград, выигранных Валиевой с момента сдачи положительной допинг-пробы.

«В связи с конфиденциальным характером разбирательства WADA не имеет права давать комментарии относительно перерыва, объявленного CAS. Однако мы будем продолжать добиваться скорейшего завершения всех процессов», — отметили в пресс-службе организации.

«Наша позиция не изменилась. Мы считаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА об отсутствии вины или халатности спортсменки был неверным и не соответствовал положениям Всемирного антидопингового кодекса. Мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и аннулирования результатов спортсменки с даты взятия пробы, включая ее результаты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — добавили в WADA.

Факт нарушения антидопинговых правил со стороны фигуристки признали в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Там считают, что Валиева должна отделаться минимальным наказанием.

«РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна. Разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», — заявила газете «Спорт-Экспресс» генеральный директор агентства Вероника Логинова.

Журналистка USA Today Кристин Бреннан проинформировала о том, что Валиеву допросили в ходе слушаний 26 сентября:

«Оба дня заседание заканчивалось около семи часов вечера по местному времени. Валиева дала показания по видеосвязи во вторник. Вступительные заявления и свидетельские показания были зачитаны».

«Шансы 50 на 50»

Спортивный юрист Артем Пацев в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что перенос рассмотрения дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде никак не повлияет на итоговое решение в отношении спортсменки.

«У них заявлена большая позиция, у них заявлена самостоятельная апелляция, все это изложено гораздо более подробно, чем публикуется в СМИ. Причиной переноса может быть, как пример, то, что суд не успел допросить кого-то из экспертов, который возможно не смог присутствовать на заседании по каким-либо причинам, а сможет, допустим, дать показания только в обозначенные даты.



На итоговое решение это абсолютно никак не повлияет. Насколько я знаю, стороны никаких комментариев не давали, процесс ведь закрытый. Так что все остается 50 на 50, как и было до этого».

Перенос слушаний по делу на ноябрь может внести изменения в календарный план спортсменки. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган допустил перенос выступлений Валиевой на этапах Гран-при РФ на другую дату.