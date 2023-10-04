Инцидент с Загитовой и Трусовой в Китае вызвал горячие споры. Зачем Алина толкнула Сашу?

Российские фигуристы активно проводят время в Китае. С 1 по 3 октября там проходит шоу Magic on Ice, где участвуют многие наши звезды. В них числе — Алина Загитова и Александра Трусова.

Именно между олимпийской чемпионкой Пхенчхана и вице-чемпионкой Пекина произошел странный эпизод во время одного из общих выходов на лед. Фигуристы стояли в колонне по два человека. Трусова — в первом ряду, Загитова — во втором. Александра в один момент забыла вступить и поехать. Алине пришлось ей об этом «напомнить». Это было не легкое касание, а полноценный толчок в спину.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-46505323&hd=2&id=456239032&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Об уровне грубости можно спорить. Но очевидно, что Трусова явно растерялась от такого физического воздействия и немного наклонилась вперед, едва не упав.

На видео с другого ракурса видно, как Александре в моменте приходится напрячь мышцы, чтобы не потерять равновесие. И только после этого кратковременного замешательства Трусова продолжает движение. Также Саша оглянулась на Алину после этого эпизода.

Многие болельщики в комментариях отмечают, что в СМИ и соцсетях «раздувают их мухи слона» из этой ситуации. «Вот мне Алина ни разу не нравится, и то считаю, что проблема высосана из пальца. Похоже, Саша просто пропустила момент, когда надо было ехать дальше», — пишет пользователь с ником Ann_a на сайте Sports.ru.

Но есть и те, кто критикует Загитову. Почему-то Алина решила так толкнуть Сашу, а парни, которые были с ними в паре, обошлись без таких «ласк». «Нормальные люди в общих номерах могут руку на плечо положить или по спине легонько похлопать, наклониться и шепотом подсказать, что делать, а не толкать в спину», — отмечает в одном из телеграм-каналов пользователь Shoggot.

«ЧСВ уже выше некуда, а уважения к людям и понятий об этике и нормальном поведении — ноль», — жалуется Alena.

«Благородная и воспитанная» Алина так толкнула Сашу Трусову, что та чуть не упала. Вот она лучезарность во всей красе!" — пишет Ритт.