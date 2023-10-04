«Первое слово в новой жизни». Олимпийский чемпион Костомаров заново учится писать протезами
Новая победа знаменитого фигуриста.
Новая победа знаменитого фигуриста.
Российский фигурист Роман Костомаров, который в первой половине нынешнего года перенес тяжелую болезнь, продолжает восстановление и адаптацию к новой жизни. Олимпийский чемпион уже успел поплавать в бассейне и даже снова выйти на лед — правда, не на коньках, а в кроссовках. Последнее произошло во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Роман появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.
Тренировки и упорство спортсмена восхищают публику, но он идет дальше. Теперь Костомаров пробует уже для многих забытое, казалось бы, совершенно обыденное дело — письмо на бумаге. В этом есть еще и большой практический смысл. Ведь ведение документации в нашей стране основано на подписях, и далеко не везде они электронные. Сейчас фигуристу приходится учиться писать заново — и в этом ему помогают новые протезы.
Олимпийский чемпион в новом видео в своем Telegram-канале показал свои первые попытки письма после частичной ампутации конечностей. Костомаров написал слово «мама». В конце ролика спортсмен нарисовал на листе бумаги сердечко.
«МАМА… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — подпись к видео фигуриста.
Вывести свое первое слово после тяжелейшей болезни и ампутации кисти Роман смог благодаря бионической руке. До этого Костомаров научился заново ходить с помощью протезов для ног.
Теперь фигурист продолжает адаптацию к новой жизни — уже с новыми приспособлениями. При этом к постоянному протезированию Роман еще не готов — прооперированные конечности фигуриста еще не зажили окончательно.
«На руках есть еще раны. Правая рука закрыта, будут переделывать протез», — рассказал Костомаров в первом интервью после пережитого кошмара в программе «Секрет на миллион».
Постоянные протезы для рук будет поставлять немецкая фирма, которая ранее изготовила олимпийскому чемпиону приспособления для ног. Но это произойдет позднее — не раньше зимы.
«Немецкая фирма, которая предоставляла приспособления для ног Костомарова, поможет с протезами для рук. На данный момент руки не готовы к постоянному протезированию. Но есть вероятность, что уже зимой можно будет протезироваться», — цитирует Sport24 источник, который знаком с ситуацией.
Такие бионические технологии позволяют олимпийскому чемпиону сгибать искусственные пальцы и менять положение рук.
«Можно благодаря программе делать восемь положений руки. И в протезе стоят датчики, они реагируют», — рассказал Костомаров в программе «Секрет на миллион». При этом Роман сохраняет свойственное ему чувство юмора: в ходе передачи фигурист согнул в руке средний палец и сказал: «Это тебе, сепсис и стрептококк!».
Стоимость такого протеза, по словам супруги фигуриста Оксаны Домниной, может быть от 4 миллионов рублей. На данный момент семья олимпийского чемпиона приобрела приспособление для его правой руки — им для этого пришлось оформить кредит.
«Вот эта рука стоит 2 миллиона рублей. Это еще самая дешевая. Это наши ребята делают. Иностранные — от 4 миллионов. Это бионика, электрика», — добавила Домнина.
Что касается левой руки фигуриста, то врачи изо всех сил пытались сохранить ее и делают это до сих пор. И медикам это отчасти удалось: по словам Костомарова, для второй конечности потребуется лишь небольшой протез, по виду напоминающий перчатку. Однако Роман не исключил, что ему может потребоваться новая операция.
Олимпийский чемпион, безусловно, сильно переживает за всю текущую ситуацию. Фигурист признался — ему тяжело смотреть архивные видеоролики, в которых он катается на коньках и выступает.
«Очень тяжело. Сейчас, когда разматываю бинты на руках, есть возможность полазить в телефоне. Наткнулся на ролик, где мы с Оксаной ставили новый номер, и сразу слезы накрывают. Когда видишь свои ноги и руки, как они двигаются, какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня…» — поделился Роман.
Костомаров также отметил, что протезы никогда не заменят ему настоящих рук и ног. Но ему придется мириться с ситуацией.
«Теперь это навсегда. Что бы ни делали, какие бы протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги. Без ног еще прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом», — добавил фигурист.
Тем не менее олимпийский чемпион с завидным мужеством преодолевает все трудности — он уже успел набить новую татуировку после всех событий. Костомаров сделал на руке надпись на английском языке с текстом «Смерть — это часть жизни».
Автор: Анастасия Рацкевич