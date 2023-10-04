«Первое слово в новой жизни». Олимпийский чемпион Костомаров заново учится писать протезами

Российский фигурист Роман Костомаров, который в первой половине нынешнего года перенес тяжелую болезнь, продолжает восстановление и адаптацию к новой жизни. Олимпийский чемпион уже успел поплавать в бассейне и даже снова выйти на лед — правда, не на коньках, а в кроссовках. Последнее произошло во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Роман появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239287&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренировки и упорство спортсмена восхищают публику, но он идет дальше. Теперь Костомаров пробует уже для многих забытое, казалось бы, совершенно обыденное дело — письмо на бумаге. В этом есть еще и большой практический смысл. Ведь ведение документации в нашей стране основано на подписях, и далеко не везде они электронные. Сейчас фигуристу приходится учиться писать заново — и в этом ему помогают новые протезы.

Первое слово

Олимпийский чемпион в новом видео в своем Telegram-канале показал свои первые попытки письма после частичной ампутации конечностей. Костомаров написал слово «мама». В конце ролика спортсмен нарисовал на листе бумаги сердечко.

«МАМА… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — подпись к видео фигуриста.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239460&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вывести свое первое слово после тяжелейшей болезни и ампутации кисти Роман смог благодаря бионической руке. До этого Костомаров научился заново ходить с помощью протезов для ног.

Теперь фигурист продолжает адаптацию к новой жизни — уже с новыми приспособлениями. При этом к постоянному протезированию Роман еще не готов — прооперированные конечности фигуриста еще не зажили окончательно.

«На руках есть еще раны. Правая рука закрыта, будут переделывать протез», — рассказал Костомаров в первом интервью после пережитого кошмара в программе «Секрет на миллион».

Постоянные протезы для рук будет поставлять немецкая фирма, которая ранее изготовила олимпийскому чемпиону приспособления для ног. Но это произойдет позднее — не раньше зимы.

«Немецкая фирма, которая предоставляла приспособления для ног Костомарова, поможет с протезами для рук. На данный момент руки не готовы к постоянному протезированию. Но есть вероятность, что уже зимой можно будет протезироваться», — цитирует Sport24 источник, который знаком с ситуацией.

Источник: Кадр из трансляции

Протезы рук

Такие бионические технологии позволяют олимпийскому чемпиону сгибать искусственные пальцы и менять положение рук.

«Можно благодаря программе делать восемь положений руки. И в протезе стоят датчики, они реагируют», — рассказал Костомаров в программе «Секрет на миллион». При этом Роман сохраняет свойственное ему чувство юмора: в ходе передачи фигурист согнул в руке средний палец и сказал: «Это тебе, сепсис и стрептококк!».

Стоимость такого протеза, по словам супруги фигуриста Оксаны Домниной, может быть от 4 миллионов рублей. На данный момент семья олимпийского чемпиона приобрела приспособление для его правой руки — им для этого пришлось оформить кредит.

«Вот эта рука стоит 2 миллиона рублей. Это еще самая дешевая. Это наши ребята делают. Иностранные — от 4 миллионов. Это бионика, электрика», — добавила Домнина.

Что касается левой руки фигуриста, то врачи изо всех сил пытались сохранить ее и делают это до сих пор. И медикам это отчасти удалось: по словам Костомарова, для второй конечности потребуется лишь небольшой протез, по виду напоминающий перчатку. Однако Роман не исключил, что ему может потребоваться новая операция.

Источник: Соцсети

Новая жизнь

Олимпийский чемпион, безусловно, сильно переживает за всю текущую ситуацию. Фигурист признался — ему тяжело смотреть архивные видеоролики, в которых он катается на коньках и выступает.

«Очень тяжело. Сейчас, когда разматываю бинты на руках, есть возможность полазить в телефоне. Наткнулся на ролик, где мы с Оксаной ставили новый номер, и сразу слезы накрывают. Когда видишь свои ноги и руки, как они двигаются, какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня…» — поделился Роман.

Костомаров также отметил, что протезы никогда не заменят ему настоящих рук и ног. Но ему придется мириться с ситуацией.

«Теперь это навсегда. Что бы ни делали, какие бы протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги. Без ног еще прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом», — добавил фигурист.

Тем не менее олимпийский чемпион с завидным мужеством преодолевает все трудности — он уже успел набить новую татуировку после всех событий. Костомаров сделал на руке надпись на английском языке с текстом «Смерть — это часть жизни».