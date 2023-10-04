Спортсменам из Санкт-Петербурга запретили выезд за рубеж, заявили источники

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Спортсменам, тренерам и персоналу бюджетных спортшкол Санкт-Петербурга запретили выезд за пределы Российской Федерации без согласования городского спорткомитета, сообщили РИА Новости несколько независимых друг от друга источников, знакомых с ситуацией.

Три источника, близких к комитету по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, подтвердили существование распоряжения, запрещающего выезд на учебно-тренировочные сборы и соревнования за пределы России сотрудникам и учащимся бюджетных спортшкол города. Также, по имеющейся информации, на недавнем совещании уточнили, что запрет распространяется на выезд за границу в период отпусков. Источники подчеркнули, что в случае согласования с комитетом такие выезды могут быть разрешены.

Несколько директоров бюджетных спортивных школ на условиях конфиденциальности сообщили, что существовал некий список дружественных стран, в которые можно было выезжать.