Фанаты Валиевой разместили ролик в поддержку фигуристки в центре Нью-Йорка

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239495&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в CAS сообщили, что рассмотрение дела Валиевой отложено и будет возобновлено 9—10 ноября . Первые слушания прошли в Лозанне 26—28 сентября .

«На протяжении двух дней на главной площади Нью-Йорка ролик с Камилой показывали на большом экране каждые 10 минут. Все проходящие мимо могли наблюдать Камилу и наслаждаться ее красотой. Это поистине манифест любви к Камиле, ее таланту, красоте, силе и стойкости», — говорится в сообщении.