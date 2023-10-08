Фанаты Валиевой разместили ролик в поддержку фигуристки в центре Нью-Йорка

Ранее в CAS сообщили, что рассмотрение дела Валиевой отложено и будет возобновлено 9—10 ноября. Первые слушания прошли в Лозанне 26—28 сентября.
«На протяжении двух дней на главной площади Нью-Йорка ролик с Камилой показывали на большом экране каждые 10 минут. Все проходящие мимо могли наблюдать Камилу и наслаждаться ее красотой. Это поистине манифест любви к Камиле, ее таланту, красоте, силе и стойкости», — говорится в сообщении.
Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира Олимпиады, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу, а команда США заняла второе место.