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17:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты Валиевой разместили ролик в поддержку фигуристки в центре Нью-Йорка

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Болельщики российской фигуристки Камилы Валиевой, чье дело рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS), разместили ролик в ее поддержку на экранах площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал фан-клуба спортсменки.

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Ранее в CAS сообщили, что рассмотрение дела Валиевой отложено и будет возобновлено 9—10 ноября. Первые слушания прошли в Лозанне 26—28 сентября.

«На протяжении двух дней на главной площади Нью-Йорка ролик с Камилой показывали на большом экране каждые 10 минут. Все проходящие мимо могли наблюдать Камилу и наслаждаться ее красотой. Это поистине манифест любви к Камиле, ее таланту, красоте, силе и стойкости», — говорится в сообщении.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира Олимпиады, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу, а команда США заняла второе место.

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