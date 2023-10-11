«У них больше 200 млн резерва». Как Запад игнорирует русских фигуристов

Российской «фигуркой» все еще интересуются на Западе

Примерно за неделю до «судьбоносного» совета ISU знакомые разговаривали со всеми его членами в частном порядке — и все как один сказали, что допускать россиян не намерены. Если раньше по этой теме внутри еще было какое-то подобие обсуждения, то теперь вопрос даже толком не рассмотрели. Да и зачем, если общая позиция, по сути, уже выработана?

Если попытаться разобраться в причинах, волей-неволей коснемся политики, а мы этого не хотим. Поэтому коротко — пока идет СВО, фигурное катание при теоретическом допуске наших фигуристов встанет на дыбы. Да, сейчас атмосферы ненависти к русским на международных соревнованиях нет. На этапе юниорского Гран-при в Бангкоке я обнаружил примерно у ⅓ участников русскую речь, и в кулуарах никто этого не стеснялся. Да и ладно еще тренеры — даже обычный журналист мог спокойно обсудить с тим-лидером сборной США перспективы Ильи Малинина и рассказать, как мы тут катаемся по Кубкам Курая. Им интересно, кстати. Они даже следят.

Но это что касается единичных проявлений, а вот если целой сборной, да еще и с флагами… Полагаю, тезисно можно сформулировать это так — международная общественность не против «русскости» как таковой. Она скорее против символизма, и в этом они уже готовы выступать сообща. Еще до совета до меня доходили разговоры, что сразу несколько крупнейших сборных по фигурному катанию обсуждали возможность бойкота соревнований, если мы получим-таки допуск. Неизвестно, дошли ли эти разговоры до ISU (зная их «оперативность», допускаю, что нет), но тем не менее.

Почему нас тогда не возвращают?

Так или иначе боссы мирового фигурного катания осознают, что возвращение россиян на международную арену создаст мощный негативный фон — как медийный, так и кулуарный. А разбираться с этим всем они не могут и не хотят. Кто-то скажет, мол, так загибается ведь фигурное катание без наших и отчасти будет прав. Даже судьи, которые вот прямо сейчас обслуживают крупнейшие международные соревнования, в разговоре со мной признавались, что России на хватает. Особенно в парном катании, где сейчас хоть стой, хоть падай — и это не абстрактный фразеологизм, а едва ли не дословный пересказ почти всех прокатов действующего мирового топа.

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Уровень просел, и «там» это осознают. С другой стороны, так ли глобально, чтобы бить тревогу? В танцах на льду у них все в порядке, в мужском одиночном — тоже. Пары — да, все грустно. Женское одиночное предлагаю не трогать, нам и самим тут есть, в чем разбираться.

У юниоров без сборной России уровень рухнул, это правда кристально-хрустальная. Но что на международке, что у нас на внутренних турнирах билеты на юниорские соревнования либо не продаются вообще, либо не раскупаются полностью. Выходит, глобальных последствий этого в ISU не ощущают ни кадрово (пока), ни финансово (всегда).

Насчет «финансово» в глобальном ключе интересную мысль в интервью РИА Новости высказал главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев. Тут чисто прямая речь, из нее уже все становится понятно:

«У них (ISU) больше 200 миллионов долларов резерва. Заработают они на три миллиона долларов в год меньше от того, что русских нет — и что? Для них это не катастрофично».

Выходит, у ISU есть запас финансовой прочности как минимум на несколько ближайших лет — безбедных и беззаботных даже без россиян. А там глядишь и появится какой-нибудь новый Юдзуру Ханю, который приведет за собой спонсоров с нового рынка, и проблема дефицита бюджета отпадет сама собой. И это не фантастический сценарий, такое вполне реально может произойти. И у ISU есть и время, и деньги на то, чтобы просто дождаться этого.

Перспективы

Итак, повторим вопрос — так ли велики проблемы ISU без россиян, чтобы бить в колокола? Получается, нет. Если б их действительно что-то беспокоило, мы бы уже были на международной арене. Благо Международный олимпийский комитет даже подготовил юридическое обоснование в виде рекомендаций по допуску в нейтральном статусе — прикрыться ими в ISU при желании могли бы. Да, вряд ли это оградило бы их от вала коричневой субстанции со стороны недовольных, но разве чуть более высокий уровень у взрослых фигуристов и гораздо более высокий у юниоров того не стоят?

Видимо, нет, не стоят. Чего же в таком случае ждет ISU? Полагаю, более четкой позиции от МОК. Возможно, даже в формате указки — либо допускайте, либо вставим вам палки в колеса. Скажем, не дадим новому президенту ISU Чжэ Ель Киму членство в МОК или еще что в таком духе. Тогда уж «исушники» могли бы с абсолютно чистой совестью развести руками.

А сейчас получается, что и не очень хочется, и колется. Да и зачем вообще кого-то допускать, если у нас вон какие соревнования, на зависть всем? И мир остальной нам не нужен, и уровень у нас высочайший, и ребята наши в этом году «хороши как никогда». Да и пускай они там сидят в своем болоте!

Правда, с каждым разом в искренность этих слов верится все меньше.