Белорусская фигуристка Сафонова рассказала о работе над четверным риттбергером

Сафонова тренируется в группе Оксаны Матвеевой, а до 2019 года выступала за Россию.
Виктория — четырёхкратная чемпионка Республики Беларусь, участница зимних Олимпийских игр в Пекине (13-е место). Лучший результат фигуристки на чемпионате Европы — девятое место (2022).
«Почему для изучения выбрала именно риттбергер? Мне кажется, риттбергер — это тот тройной прыжок, который я могу исполнить в любом состоянии. Хоть ночью разбуди — пойду и прыгну. Он более удобный. Давно ли работаю над ним? Да уже год точно», — сказала Сафонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Викторией Сафоновой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 12 октября, в 8:00 мск.