Белорусская фигуристка Сафонова рассказала о работе над четверным риттбергером

«Почему для изучения выбрала именно риттбергер? Мне кажется, риттбергер — это тот тройной прыжок, который я могу исполнить в любом состоянии. Хоть ночью разбуди — пойду и прыгну. Он более удобный. Давно ли работаю над ним? Да уже год точно», — сказала Сафонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.