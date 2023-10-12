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13:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Невыдуманный секс: Загитова научилась быть настоящей

Алина Загитова в последнее время все чаще радует нас новыми программами.

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Источник: Соцсети

Совсем недавно она выступала с номером «Дом летающих кинжалов», поставленным специально для китайской публики на шоу в Пекине. В этот раз премьера прошла на церемонии открытия Гран-при в Уфе. В Башкирии, к слову, в среду отмечается День Республики. Поэтому, вопреки разгару рабочей недели и неудобному времени, зал был почти забит.

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Загитова, несмотря на длинный список заслуг, не была последней в списке выступающих артистов: это престижное место теперь занимает действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Но поддержки Алина все равно получила едва ли не больше всех. Соревноваться в этом нет никакого смысла, хотя фанаты на трибуне и пытались начать вербальную дуэль на предмет, кто из фигуристок лучше.

Теперь о самой премьере. Музыка выбрана тягучая и сексуальная — I Feel Like I'm Drowning исполнителя Two Feet. Текст с провокацией: «Ты — яд, и это правда. Все мои друзья считают тебя порочной». Хореография и образ заявленному уровню провокации более чем соответствуют.

Платье — черное, с прозрачной юбкой и эффектными разрезами на бедрах и груди. Фактически это даже не платье, а лиф и шортики под прозрачной накидкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первое впечатление от программы — вау! Что за кошка эта пантера! Магнетическая, расслабленная и смелая. У Алины в карьере и на многочисленных ледовых шоу было много удачных музык, образов, костюмов. Хореографы часто играли на ее природной красоте и женственности. Но почти всегда это выглядело несколько заученно — как в супероткровенной «Жрице огня» в тигрином комбинезоне, которую Загитова катала еще в 15 лет. Как будто маленькая девочка надела мамины туфли и накрасилась маминой помадой, но не очень понимает, как ходить на этих каблуках и смыть макияж, когда он надоест. Даже в номере «Мэрилин Монро» на турнире шоу-программ Загитова казалась застенчивой. Хотя образ требовал обратного.

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В этот раз все было иначе. Алина еще никогда, пожалуй, не представала на льду такой раскованной. Она наслаждалась тем, как двигается, как выглядит и как на нее влюбленными глазами смотрят три тысячи зрителей Дворца спорта Уфы.

Как же произошла эта эволюция? Помогли, наверное, время и опыт. Алина в совсем юном возрасте стала суперпопулярной. Это, с одной стороны, давало ей море любви и признания. С другой, делало уязвимой подростка, вынужденного взрослеть у всех на глазах. Каждое слово, дело и даже платье — под присмотром тысяч людей. В таком режиме Загитова жила и живет последние 6 лет. Ей настойчиво предлагали образы взрослых барышень в сложных чувствах, она пробовала их исполнять, но именно что исполняла. Не понимала и не проживала.

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Но в какой-то момент критический запас пережитого становится таким, что заметно меняет человека. Не только внешне, но и внутренне. Алина много лет училась быть несовершенной, смеяться над собой, экспериментировала с цветом волос, макияжем и костюмами. На волне всех этих экспериментов и обретенного ощущения внутренней свободы, кажется, и появилась эта дикая кошка, готовая обольстить каждого, кто попадется ей на пути.

Вся эта энергия теперь — не выученная мораль от объяснений Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. Она — изнутри. Именно поэтому сегодня в новой программе у Алины все получилось. И даже падение с тройного флипа на восприятие не повлияло: у Загитовой бывает так, что премьера из-за волнения проходит не слишком гладко. В остальном номер получился прекрасным — даже жаль, что не было трансляции открытия. Нет возможности прямо сейчас пересмотреть выступление еще раз.

Автор: Анастасия Панина

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