Сын Евгения Плющенко защитил второй спортивный разряд

Плющенко-младший занял второе место в своей категории на юношеском турнире на призы заслуженных мастеров спорта Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова в Москве. В произвольной программе Александр впервые на соревнованиях исполнил тройной сальхов.

«Первый старт в сезоне! Два чистейших проката короткой и произвольной программы! Первый выполненный на соревнованиях тройной прыжок! Зажёг и получил удовольствие от проката! Молодец, Саня, защитил второй спортивный разряд! Теперь уже ждём все твои тройные прыжки на следующие стартах!» — написал Плющенко-старший в своём телеграм-канале.