Шесть этапов за семь недель. Полный гайд по Гран-при фигурного катания

В эти выходные в России стартует уже традиционный Гран-при по фигурному катанию. Соревнования с участием сильнейших отечественных спортсменов пройдут в шести городах — Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.

1 этап. Уфа (13−16 октября)

Первый этап Гран-при России в Уфе пройдет по сокращенной программе — здесь болельщики не увидят соревнований спортивных пар. Связано это с тем, что в прошлом сезоне на турниры не набиралось нужное количество пар. Зато в полном объеме покажут свои программы девушки, мужчины и танцевальные пары.

Правда, в наиболее зрелищном женском катании в последний момент снялись две участницы — Майя Хромых и Анастасия Зинина. Обе — по медицинским показаниям. Так что из известных фигуристок осталась только Аделия Петросян.

Куда больше конкуренция будет среди мужчин — в Уфе за подиум поборются Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.

2 этап. Омск (20−23 октября)

Участники из числа сборной России:

Женщины: Софья Акатьева, Вероника Жилина, Алина Горбачева, Ксения Синицына.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Григорий Федоров.

На этапе в Омске можно будет посмотреть и за дебютом в парном катании Алены Косторной, которая еще недавно выступала в одиночном катании. Ее партнером стал Георгий Куница.

Танцевальные пары в Омске выступать не будут.

3 этап. Красноярск (27−30 октября)

На этапе в Красноярске зрители увидят все четыре вида фигурного катания.

Женщины: Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Александр Самарин, Илья Яблоков.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Танцы: Аннабель Морозов/Игорь Еременко, Александра Степанова/Иван Букин.

4 этап. Казань (10−13 ноября)

Этап в Казани с нетерпением будут ждать все поклонники фигурного катания. Здесь планируется выступление Камилы Валиевой. Однако полностью в этом уверенным быть нельзя, поскольку в эти же сроки будет рассматриваться ее допинговое дело в CAS. Хочется верить, что это никак не скажется на приезде фигуристки в столицу Татарстана.

Женщины: Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева.

Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Григорий Федоров.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцоры на льду пропустят данный этап.

5 этап. Самара (17−20 ноября)

Женщины: Софья Акатьева, Ксения Синицына, Дарья Садкова, Майя Хромых.

Мужчины: Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Илья Яблоков.

Танцы: Елизавета Худайбердыева/Егор Базин.

Этап в Самаре пройдет без соревнований спортивных пар.

6 этап. Москва (24−27 ноября)

Заключительный этап соревнований пройдет в Москве и здесь болельщики увидят все виды программы.

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артем Ковалев.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алена Косторная/Георгий Куница.

Танцы: Аннабель Морозов/Игорь Еременко, Александра Степанова/Иван Букин.

Традиционного финального Гран-при по итогам шести этапов в этот раз не будет. Дело в том, что с 15 по 17 февраля в Магнитогорске пройдет зимняя Всероссийская спартакиада, которая и станет финальным аккордом для сильнейших фигуристов по итогам Гран-при.

Какие призовые для фигуристов?

Надо понимать, что данные соревнования проходят в те же сроки, что и международные этапы Гран-при, от которых российских фигуристов отстранили по известным причинам.