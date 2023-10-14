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12:44 (мск), источник: ТАСС

Костомаров опубликовал видео, на котором он едет за рулем автомобиля

ТАСС, 14 октября. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором управляет автомобилем. Костомаров объяснил, что едет по трассе, предназначенной для гонок на мотоциклах.

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«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — подписал видео фигурист.

Ранее 46-летний Костомаров публиковал видео, на которых плавает в бассейне, делает упражнения по подъему на поверхность на протезах, беговые упражнения, разминку с футбольным мячом.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы и части кистей рук.

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