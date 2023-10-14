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17:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Петросян лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Уфе

Российская фигуристка Аделия Петросян занимает первое место после короткой программы на первом этапе «Гран-при России» в Уфе. Она набрала 84,38 балла.

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Источник: Спорт-Экспресс

На втором месте расположилась Анна Фролова (73,39), третья — Елизавета Куликова (65,64).

Произвольную программу женщины представят 15 октября.

Среди девушек катаются представительница Белоруссии Виктория Сафонова, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и другие. Фигуристки Майя Хромых и Анастасия Зинина, которые изначально была заявлены на этап, пропустят соревнования по медицинским показаниям.

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